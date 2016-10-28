Apple подняла цены в Великобритании из-за ослабления фунта стерлингов

Корпорация Apple на 20% повысила цены в Великобритании на некоторую свою продукцию, чтобы компенсировать ослабление фунта стерлингов, пишет The Telegraph. Отмечается, что компания подняла цены без уведомления. В частности, на сотни фунтов подорожали компьютеры iMac и ноутбуки MacBook, сообщает издание.

Напомним, летом в Великобритании состоялся референдум о выходе страны из Евросоюза, на котором с минимальным отрывом победили сторонники Brexit. После этого курс британского фунта рухнул до 30-летнего минимума.