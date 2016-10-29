Tesla начала производить солнечные батареи для крыши дома

На презентации Tesla Motors в Лос-Анджелесе были представлены солнечные батареи для крыши дома. Панели для солнечных батарей будут сделаны из гладкого стекла. Они могут быть разных форм, чтобы подстроиться под внешний вид дома.

В компании утверждают, что такая крыша сможет полностью обеспечивать жителей дома или офиса электроэнергией. Tesla также разработала систему Powerwall 2.0, которая позволяет запасать солнечную энергию и использовать ее по необходимости.

Батарея сможет аккумулировать до 14 киловатт-часов и будет стоить $5500.