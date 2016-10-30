Россия не будет ограничивать коммерческие поставки урановой продукции в США

Россия не собирается ограничивать коммерческие поставки урановой продукции в США, сообщили в воскресенье, 30 октября, в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом». Таким образом там прокомментировали появившуюся в западных СМИ информацию о готовящихся в качестве ответной меры на введенные США антироссийские санкции - ограничениях в поставках урановой продукции американским компаниям.

«Коммерческое сотрудничество в области мирного использования атомной энергии зиждется на долгосрочных контрактах, которые подлежат безусловному выполнению», -подчеркнули в российской компании.

Ранее Россия приостановила действие соглашения между «Росатомом» и минэнерго США о переводе научных реакторов на низкообогащенный уран из-за прекращения Вашингтоном работы в этой сфере из-за событий на Украине. В Москве вместе с тем отметили, что планируют выполнить свои обязательства по соглашению и завершить работы по всем контрактам.