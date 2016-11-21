Apple обещает бесплатно заменить неисправные аккумуляторы iPhone 6s

Apple пообещала бесплатно заменить аккумуляторные батареи смартфонов iPhone 6s, которые неожиданно отключаются при высоком уровне их заряда. Как передает ТАСС, в сообщении компании подчеркивается, что устройств с таким дефектом очень немного. «Эта проблема не представляет угрозы для безопасности, она относится к устройствам с ограниченным числом серийных номеров, которые были выпущены между сентябрем и октябрем 2015 г.», – говорится в пресс-релизе.

Владельцы iPhone 6s, которые заметят такие неполадки, должны обратиться в фирменные магазины или авторизованные центры обслуживания Apple, сообщила компания. Сотрудники сверят серийные номера и установят, могут ли батареи на них быть заменены бесплатно.

На прошлой неделе внимание на проблему обратила внимание Ассоциация защиты потребителей Китая. Как передавало «Синьхуа», она сообщила Apple, что некоторые iPhone 6s могут отключаться при уровне зарядки около 50%, и потребовала принять меры.