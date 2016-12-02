К месту падения корабля «Прогресс» выехали пожарные

К предполагаемому месту падения грузового космического корабля «Прогресс» в Туве выехала группа пожарных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

«Для уточнения обстановки незамедлительно было организовано взаимодействие со всеми районами республики, отправлена оперативная группа пожарных гарнизонов. В настоящий момент дежурной сменой продолжается мониторинг ситуации, осуществляется сбор информации от очевидцев. Информация о пострадавших также не поступала», – сообщили в МЧС.

Напомним, корабль «Прогресс-МС-04», запущенный к МКС, вечером 1 декабря потерпел аварию над Тувой. Большая часть обломков сгорела в атмосфере. Остальные, предположительно, упали в 60-70 км от города Кызыл.