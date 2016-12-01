Запуск «Прогресса-МС04» и ракеты-носителя застрахован на 2 млрд рублей

Риски запуска грузового космического корабля «Прогресс-МС04» и его ракеты-носителя «Союз-У», а также стыковки корабля с Международной космической станцией (МКС) были застрахованы в «ВТБ Страховании» на общую сумму 2,01 млрд руб., сообщает Агентство страховых новостей.

Страховщик выиграл конкурс по страхованию этих рисков в ноябре, его премия составила 91,2 млн руб. Заказчиком выступил «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», страховая сумма для ракеты-носителя «Союз-У» составила 794 млн руб., для космического корабля «Прогресс МС-04» ‒ 1,3 млрд руб. В конкурсе, помимо «ВТБ Страхования», участвовали «Альфастрахование», «Согласие» и «Согаз».

Представитель «ВТБ Страхования» подтвердил, что компания застраховала «Прогресс-М», и сообщил, что обстоятельства ситуации выясняются.

«Роскосмос» подтвердил потерю грузового космического корабля «Прогресс-МС04». «По предварительной информации, в результате нештатной ситуации потеря произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы», - говорится в сообщении. Госкомиссия анализирует произошедшее.

Ранее «Роскосмос» сообщил о возникновении проблем на активном участке траектории после запуска с «Байконура» космического грузового корабля «Прогресс-МС04». «Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-04» с 383-й секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты «Роскосмоса» выясняют ситуацию», - уточняли в корпорации.

Стыковка «Прогресса-МС04» с МКС была запланирована на 3 декабря. Корабль должен был привезти на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Представитель компании не уточнил, были ли эти риски перестрахованы.