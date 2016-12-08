ЦУП опроверг все появившиеся версии аварии «Прогресса»

Центр управления полетами (ЦУП) опроверг все появившиеся ранее версии аварии космического корабля «Прогресс». «Любые версии, которые озвучиваются сейчас, не имеют отношения к действительности, в том числе некоторые данные циклограммы, так как результаты работы комиссии будут объявлены не ранее 20 декабря 2016 г.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что межведомственная комиссия под председательством гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова продолжает работу. «Эксперты изучают все возможные причины нештатной ситуации», – отметили в ЦУПе.

Напомним, авария произошла 1 декабря после пуска ракеты-носителя «Союз-У» с кораблем «Прогресс МС-04». Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали, что причиной аварии стали проблемы с двигателями третьей ступени ракеты-носителя. По другими сведениям, причиной могли стать неполадки в системе корабля.