В Нидерландах беспроводной интернет приравняли к базовым потребностям

В Нидерландах высокоскоростной беспроводной интернет внесли в перечень базовых потребностей таких, как вода и электричество. Правительство Нидерландов делает все возможное для организации доступа жители страны к Wi-Fi. С таким заявлением выступил министр экономики Нидерландов Хенк Камп, передает ТАСС.

По его словам, за последние 10 лет Wi-Fi превратился из опции в базовую функцию на компьютерах и телефонах. «Без этой технологии наша экономика придет в упадок. И необходимость потребителей и бизнеса в услугах через беспроводную связь в ближайшие годы будет только увеличиваться», - отметил он.

В правительстве Нидерландов активно идут обсуждения новой стратегии, которая должна привести к более эффективному использованию частот для интернет-подключения. Соответствующий документ опубликуют весной 2017 г.