Twitter назвал главные тренды уходящего года

Соцсеть микроблогов Twitter назвала главные тенденции за 2016 г. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Интерфакса» сообщении пресс-службы Twitter.

Главные глобальные тренды в соцсети в 2016 г. породили Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (# Rio2016), выборы президента США (# Election2016), запуск игры PokemonGo (#PokemonGo), чемпионат Европы по футболу 2016 г. (# Euro2016), церемония вручения премии «Оскар» (#Oscars), референдум о выходе Великобритании из ЕС (#Brexit), движение против насилия в отношении чернокожего населения (#BlackLivesMatter) и кончины знаменитостей (#RIP - «Покойся с миром»). Также в десятку лидеров по числу посвященных им твитов вошли избранный президент США Дональд Трамп (#Trump) и шестой сезон телесериала «Игра престолов» (# GameofThrones).

Ранее итоги года подвели поисковик «Яндекс» и видеохостинг YouTube.

Так, согласно исследованию «Яндекса», больше всего пользователей в уходящем году интересовали выборы в России и США, крушение самолета в Ростове, убийство няней ребенка в Москве, Олимпиада в Рио-де-Жанейро, новые iPhone и лабутены.

По версии YouTube, в топ-10 самых популярных видео 2016 г. вошли автомобильное караоке Адель, хит японца Кацухико Косаки Pen-Pineapple-Apple-Pen и другие.