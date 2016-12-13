Samsung заключил мировое соглашение с «Евросетью»

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение российского подразделения Samsung и «Евросети» по делу о взыскании с ритейлера около 1,2 млрд руб. за просрочки при оплате оборудования, передает «Интерфакс».

«Самсунг электроникс рус компани» в 2015 г. подала в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России иск к «Евросети» о взыскании 1,22 млрд руб. пеней за просрочки при оплате поставляемого в 2012-2015 гг. товара. В этот период «Самсунг электроникс рус компани» поставила «Евросети» партии товара на общую сумму 52 млрд руб.