ФАС заинтересовалась ценообразованием на флагманские смартфоны LG, Alcatel, Sony и Asus

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила в российские офисы производителей LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на признаки ценового сговора при продаже флагманских моделей смартфонов компаний, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФАС.

По словам представителя антимонопольного регулятора, речь идет о ценах на смартфоны Sony Xperia, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone.

В пресс-службе уточнили, что, как только компании ответят на запросы, ФАС проведет анализ, по итогам которого будет принято решение о возбуждении дела.

В августе 2016 г. ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях 16 российских ритейлеров.

В декабре стало известно, что ФАС завела еще одно дело против российского представительства Apple «Эппл рус». На этот раз по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке по жалобе пользователя iPhone.

Кроме того, ФАС подозревает в координации цен на смартфоны и Samsung.