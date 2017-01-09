Николай Зятьков покинул пост главного редактора «АиФ»

Николай Зятьков покинул пост главного редактора «Аргументов и фактов» по соглашению сторон. Временно исполнять обязанности главреда будет первый заместитель Евгений Факторович. Об этом говорится в официальном пресс-релизе. Зятьков возглавлял издание с 2002 г.

«Новый главный редактор издания будет назначен в ближайшее время. Сейчас акционерами рассматривается несколько кандидатов на должность», - приводятся в сообщении слова гендиректора АО «Аргументы и факты» Руслана Новикова.

«Сегодня на планерке нам сообщили, что 30 декабря Николай Иванович покинул компанию. Сегодня мы подписывали номер: в выходных данных и. о. редактора - Евгений Семенович Факторович. Он бессменный ответственный секретарь уже много-много лет. Больше никакой информации», - рассказал один из источников ТАСС.

О том, кто и когда будет назначен на должность главного редактора, не сообщается.