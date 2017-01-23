Samsung: Причины возгорания аккумуляторов Galaxy Note 7 в их конструкции и сборке

Возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7 были связаны с дефектами в конструкции и сборке аккумуляторов, передает Associated Press заявление компании. Слишком большая батарея не достаточно хорошо подходила для данного типа телефона, кроме того, в модели не хватало изоляционного материала. Концерн выдвинул претензии двум мануфактурам.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, первой ознакомившаяся с результатами расследования, выяснилось, что перегревались батареи, которые изготавливались дочерней компанией Samsung. Но проблемы были и у аккумуляторов, которые изготавливались гонконгской фирмой Amperex Technology.

За три месяца расследования 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 000 устройств и 30 000 аккумуляторов, отмечается в сообщении компании. Анализом аккумуляторов занимались американские UL и Exponent, а немецкая TUV Rheinland исследовала цепочку поставок.

Samsung принес извинения покупателям, партнерам и мобильным операторам, пообещав не допустить впредь подобных проблем.

Продажи Samsung Galaxy Note 7 стартовали в августе 2016 г. В сентябре концерн вынужден был отозвать 2,5 млн моделей из-за перегрева аккумулятора, что могло привести к возгоранию. В октябре было принято решение о прекращении производства. Ущерб Samsung оценивался в $5,3 млрд до начала 2017 г.