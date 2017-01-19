Apple снизила цены в России

Apple снизила цены на всю свою электронику в России - это следует из информации в интернет-магазине компании. В частности, флагманские iPhone 7 и 7 Plus, которые до сегодняшнего дня в зависимости от памяти стоили 56 990-74 990 руб. и 67 990-85 990 руб., Apple теперь продает по 52 990-68 990 руб. и 78 990 руб. То есть цены на них снизились на 7-8%. В среднем на 2000-10 000 руб. снизились цены на ноутбуки Apple, планшеты iPad и смарт-часы Apple Watch. В зависимости от наименования продукция Apple подешевела в среднем на 5-10%, утверждает источник, близкий к компании - партнеру нескольких производителей электроники.

Представитель Apple не стал комментировать снижение цен.

Apple формирует цены в своем интернет-магазине в каждой стране в зависимости от ряда факторов, в числе которых курс обмена валют, местные законы на импорт товаров, бизнес-практики и налогообложение, объясняла ранее пресс-служба Apple ценовую политику. Эти факторы отличаются для разных территорий и могут меняться с течением времени, отмечали ее представители.

Случаи, когда Apple меняет цены на продукцию, уже продающуюся в России, крайне редки, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к компании - партнеру нескольких производителей электроники. В конце 2014 г., когда за два месяца курс рубля к доллару упал примерно на 60%, Apple повысила цены: новые модели iPhone, в частности, тогда подорожали на 35%. Еще раз Apple повысила цены на некоторые свои устройства в середине декабря 2015 г. (тогда по сравнению с серединой октября доллар вырос на 13%). Правда, из-за ценовой войны между российскими сотовыми ритейлерами цены на его продукцию весной 2016 г. начали снижаться. Например, «Евросеть» снизила цены на iPhone 6S и iPhone 6S Plus на 2-9% в зависимости от модели - до 6000 руб. в абсолютном выражении.

Курс доллара к рублю с середины января 2016 г. упал на 23%: по завтрашнему курсу ЦБ $1 стоит 59,35 руб. Для сравнения: в американском интернет-магазине Apple iPhone 7 с памятью 32 Гб (стоит в российском интернет-магазине Apple 52 990 руб.) продается без контракта с оператором за $649, что соответствует 38 518,15 руб. В Германии такой аппарат обойдется в 759 евро (47 953,62 руб.).

C сегодняшнего дня в связи с корректировкой закупочных цен цены в магазинах монобрендовой розничной сети re:Store (входит в Inventive Retail Group) и на ее сайте, соответственно, тоже снизились, рассказывает представитель группы Людмила Семушина. На iPhone - на 7%, на iPad на 7-11%, на MacBook - в среднем на 5%, на Apple Watch - в среднем на 8%, перечисляет она.

Paul Sakuma / AP Журнал Time назвал iPhone первого поколения, который был представлен широкому кругу в 9 января 2007 г., изобретением года. Apple удалось совместить телефон и портативный компьютер, который легко синхронизировался с другими устройствами компании 1/8 Kimberly White / Reuters Корпус смартфона был сделан из алюминия 2/8 Paul Sakuma / AP Из минусов iPhone первого поколения пользователи отмечали то, что он не поддерживал 3G и что с него нельзя было отправить MMS 3/8 Kimberly White / Reuters У iPhone была фотокамера с разрешением 2 мегапикселя, довольно большой дисплей на то время, смартфон позволял заходить в интернет и работать с электронной почтой 4/8 Paul Sakuma / AP Во время презентации выступал музыкант Джон Майер 5/8 Paul Sakuma / AP В цену смартфона ($499–599 в зависимости от объема памяти) были включены контракт на услуги крупнейшего сотового оператора США Cingular Wireless сроком на два года и возможность загружать аудиозаписи из iTunes 6/8 Kimberly White / Reuters Котировки Apple на следующий день после презентации выросли на 4,9% 7/8 PAUL SAKUMA / AP Устройство поступило в розницу 29 июня 2007 г., и уже в первый уикенд в США было продано 270 000 экземпляров 8/8

Цены на устройства Apple на 5-25% в зависимости от типа и модификации снижает и «Связной»: изменение стоимости обусловлено рыночной ситуацией, говорит его представитель Сергей Тихонов.

«Евросеть» снизила цены в числе первых, утверждает ее представитель.

МТС внимательно следит за ситуацией на рынке и будет оперативно реагировать, снижая цены на продукцию Apple в своей розничной сети, обещает ее представитель Дмитрий Солодовников.

По данным компании - партнера нескольких розничных сетей, подтвержденным ранее источниками, близкими к нескольким компаниям - партнерам производителей электроники, в ноября 2016 г. Apple занимала второе место по продажам смартфонов в России в штуках, занимая 12,7% рынка (на 1-м месте Samsung - 20%). Год к году эта доля выросла на 4,3 п. п. В деньгах iPhone в ноябре 2016 г. занимал 38,3% российского рынка «умных» телефонов. Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в ноябре 2016 г. на iPhone 7 всех типов и модификаций приходилось примерно 2,5% продаж смартфонов в России в натуральном выражении. А самым продаваемым на российском рынке смартфоном был iPhone 5s с памятью 16 Гб - на него пришлось 3,8% продаж.

Samsung планирует корректировать цены по мере запуска новых моделей, говорит его представитель. В частности, на ряд ключевых моделей цены будут скорректированы уже в I квартале 2017 г., обещает он.

Ценообразование на продукцию Lenovo в России зависит от ряда факторов, в том числе курса рубля, жизненного цикла продукта, сезонности и прочих экономических и других факторов, перечисляет представитель компании Марат Ракаев. Изменение цен идет практически постоянно - в частности, в конце 2016 г. Lenovo снизила цены на большинство моделей на 10%, утверждает он.