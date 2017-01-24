Экстренные службы Москвы могут получить право перехвата сигнала RDS

Столичные власти совместно с Минкомсвязи тестируют новый способ экстренного оповещения водителей личного транспорта, предполагающий перехват сигнала Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей. Об этом «Коммерсанту» рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. «Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю», – пояснил он. Это позволит оповещать автомобилистов о локальных, районных событиях, например, необходимости уступить дорогу «скорой помощи».

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая отметила, что вопрос находится «в начальной стадии обсуждения». Инициатором идеи выступил департамент информационных технологий Москвы. Руководитель департамента Артем Ермолаев признает, что функция RDS отключена на многих приемниках, но его коллеги изучают и «другие технологии».

Издание приводит расценки из прайс-листа «Авторадио», где однократная прокрутка 30-секундного ролика на Москву с 8.00 до 12.00 стоит 140 000 руб. Каким образом столичные власти будут компенсировать радиостанциям затраты, не ясно. Руководитель спецпроектов радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий полагает, что «требовать компенсацию за оповещение людей о надвигающейся опасности аморально».