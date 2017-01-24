Подготовлены поправки об идентификации пользователей мессенджеров – «Коммерсантъ»

Власти хотят обязать операторов связи предоставлять МВД программное обеспечение для идентификации пользователей мессенджеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки в закон «О связи», которые были разработаны при участии сотовых операторов. Поправки предполагают включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями» и считать их услугами обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанными с услугами связи.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию источников газеты, что это ведомство участвовало в работе над этими поправками. Еще один источник говорит, что законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж sim-карт». В МВД на запрос издания не ответили.

Ранее предложение о регулировании мессенджеров через заключение договоров с операторами связи и идентификацию клиентов таких сервисов содержалось в законопроекте Медиакоммуникационного союза (МКС, объединяет медиахолдинги и сотовых операторов) о регулировании OTT-сервисов, но позже было оттуда исключено. Представители отрасли и рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве заявили, что это предложение нарушает конституционные права граждан, ограничивая приватность в общении между пользователями.

Новые поправки о мессенджерах могут включить в законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов, которым предлагается разрешить продавать sim-карты через интернет, полагает источник газеты, информированный о разработке предложений по мессенджерам.