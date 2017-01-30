Главный редактор Forbes объяснил отсутствие в рейтинге оценки зарплаты президента ВТБ

Решение не указывать оценку вознаграждения президента – предправления ВТБ Андрея Костина в ноябрьском рейтинге русского Forbes принял лично главный редактор издания Николай Усков. Он заявил это в интервью «Дождю». На вопрос, почему, к примеру, при этом была опубликована зарплата главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, Усков ответил, что редакция в зарплате Сечина «уверена больше», «потому что „Роснефть» публикует пропорцию, в которой считается собственно вознаграждение главы», а ВТБ такие данные не публикует.

Рейтинг высокооплачиваемых топ-менеджеров он назвал «субъективной оценкой редакции», которая при этом старается «максимально объективно» подавать цифры. «Что касается собственно зарплат – очень многие зарплаты открыты. В основном если что-либо открыто, то открыта сумма вознаграждения всего топ-менеджмента. Эта цифра нам известна. И в ситуации, которая сложилась, мы – не в первый раз, кстати – приняли решение, что мы ограничимся той цифрой, в которой мы уверены. То есть объективной цифрой», – объяснил главный редактор.

На вопрос, обсуждалось ли решение не публиковать зарплату Костина с владельцем журнала Александром Федотовым, Усков ответил: «Я не могу, конечно, такие вещи комментировать до конца, но я могу сказать, что все равно без моего решения ничего было бы невозможно».

Рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний» вышел в декабрьском номере Forbes за 2016 г. и 24 ноября был опубликован на сайте издания. Возглавил рейтинг председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чье вознаграждение, по оценке Forbes, в 2015 г. составило $17,7 млн. Второе место – у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина ($13 млн), третье – у президента ВТБ Андрея Костина и у него единственного из 25 топ-менеджеров в рейтинге не указана абсолютная сумма вознаграждения. Редакция указала, что оценка не опубликована, поскольку «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд руб. (данные консолидированной отчетности группы ВТБ за 2015 г.)». При этом из методологии рейтинга, которая описана редакцией, прямо следует, что при оценке вознаграждения журналисты далеко не всегда используют официальные данные самих компаний.

После этого журналисты Forbes написали письмо владельцу группы ACMG (выпускает российскую версию журнала) Александру Федотову. Как рассказали «Ведомостям» несколько источников, близких к изданию, авторы письма высказали предположение, что при составлении этого рейтинга Федотов вмешался в редакционную политику.

Усков также в этом интервью прокомментировал смену топ-менеджмента РБК. Он напомнил, что ситуация в целом «ухудшалась и ухудшалась на наших глазах», «менялся политический дискурс». «И конечно, на фоне вот этой крымской мобилизации телеканал «Лиза Осетинская – Роман Баданин» – это было абсолютно все невозможно. И это должно было все плохо кончиться, это было очевидно. Плохо кончиться, и мне кажется, команда сама это чувствовала и шла на некоторое обострение даже», – добавил он. Он объяснил, что свобода слова держится на таких журналистах, которые «в момент удушения дергают ногами, бьют по коленкам, пихаются и т. д., ведут себя тоже агрессивно», «и это позволяет обществу увидеть, что с ними происходит в этот момент» и «что свободы становится меньше». «Я думаю, что команда шла на обострение, полагая, что все равно будет плохо и что все равно будет рано или поздно невыносимо. И сопротивлялась любому возможному компромиссу», – сказал он.