Квартальная прибыль Apple снизилась на 2,55%

В I квартале 2016-2017 финансового года, который завершился 31 декабря, чистая прибыль Apple составила $17,819 млрд, что на 2,55% меньше, чем годом ранее. Это сообщает «Прайм». Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила $3,36 против $3,28 годом ранее, что является рекордно высоким уровнем для компании. Квартальная выручка Apple увеличилась на 3,26% до $78,351 млрд, что также является рекордом для компании. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $77,3 млрд, отмечает «Интерфакс».

Продажи iPhone за отчетный период составили $78,29 млн штук, что на 5% больше, чем год назад. На долю iPhone приходится порядка двух третей выручки Apple. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал продажи смартфонов на уровне 77 млн. Продажи iPad снизились в годовом измерении на 19% до $13,081 млн единиц. О продажах Apple Watch компания не отчиталась.

Наибольший объем продаж зафиксирован в США, там выручка Apple составила $31,968 млрд, показав годовой рост на 9%. Минимальная выручка зафиксирована в Японии - $5,766 млрд, но и то показатель в годовом измерении вырос на 20%. Средняя цена iPhone в октябре-декабре составила $695 против $691 годом ранее.

Во II финансовом квартале Apple ожидает выручку на уровне $51,5-53,5 млрд, операционные расходы - в пределах $6,5-6,6 млрд.

Совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне $0,57 на акцию. Выплаты состоятся 16 февраля 2017 г.