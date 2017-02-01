Фигурантам дела об аварии «Протона» с тремя спутниками вменяют ущерб в 4 млрд рублей

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении четырех сотрудников РКК «Энергия», которые причастны к аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс» в 2010 г., передает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» Станислава Балакина, Сергея Ломтева, Александра Мартынова и Юрия Большигина», - уточнил он.

Следствие считает, что Балакин, Ломтев, Мартынов и Большигин причастны к аварии ракеты-носителя «Протон-М» с тремя космическим аппаратами «Глонасс-М». Авария произошла 5 декабря 2010 г. Ущерб государству оценивается в 4 млрд руб.

«Установлено, что причиной аварии стало применение неверной формулы, в результате чего масса заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода на 1582 кг превысила максимально допустимую величину, что повлекло выведение ракеты-носителя на незамкнутую орбиту и ее падение в акваторию Тихого океана», - добавил Куренной.

По его словам, начальник отдела ОАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» Балакин, начальник отделения Мартынов и его заместитель Ломтев не обеспечили выполнение подчиненным инженером Большигиным корректировки формулы для расчета настройки системы контроля заправки.

«Документ о необходимости данной корректировки в подразделение организации поступил, но был списан инженером как исполненный», - сказал Куренной. Обвиняемые, зная об ошибке, согласовали эксплуатационную документацию.

Фигуранты дела обвиняются по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Им могут назначить штраф в размере до 1 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет, также им может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.