Управляющим директором «В контакте» назначен Андрей Рогозов

Mail.ru Group сообщила о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора «В контакте». Ранее он руководил продуктовым и техническим развитием социальной сети.

«В связи с переходом Бориса Добродеева на позицию генерального директора (CEO Russia) Mail.ru Group компания меняет систему управления “В контакте” и объявляет о назначении Андрея Рогозова, операционного директора социальной сети, на позицию управляющего директора», – говорится в сообщении компании.

За бизнес-направление социальной сети по-прежнему будет отвечать заместитель генерального директора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.