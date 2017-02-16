Не менее 65% заблокированных российскими властями сайтов продолжают работать – РБК

Как минимум 65% интернет-ресурсов, попавших в черный список Роскомнадзора, продолжают работать, пишет РБК со ссылкой на собственный анализ. Журналисты рассмотрели почти 30 000 запрещенных сайтов, которые открывались по состоянию на 16 декабря 2016 г.

Список запрещенных сайтов составляется с конца 2012 г. Прошлый год стал рекордным по числу заблокированных страниц, доменных имен и IP-адресов – почти 87 000, из которых около 34 500 так и остаются в черном списке, т. е. администраторы не стали исправлять нарушения. Всего на конец 2016 г. в Едином реестре доменных имен, страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, находилось около 51 700 ресурсов, а к середине февраля 2017 г. – почти 60 200. По данным общественного проекта за свободу информации в интернете – Роскомсвободы, – за время существования черного списка в нем побывало более 137 400 сайтов, почти 60% из них впоследствии были разблокированы.

Сайты, не меняющие свою политику, рассчитывают на пользователей из других стран, «где опубликованная информация или принципы обработки персональных данных не запрещены», говорит директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Например, соцсеть LinkedIn, заблокированная в России по решению суда, но доступная для пользователей из других стран. Исполнительный директор регистратора доменных имен Reg.ru Светлана Лиенко уточняет, что российские сайты – это не более 2% от глобального интернета, причем русскоязычной аудиторией из России генерируется лишь 30% трафика, а остальное – с территорий других стран.