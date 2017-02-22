МТС продлила полномочия президента компании Андрея Дубовскова до 2020 года

Совет директоров мобильного оператора МТС продлил полномочия нынешнего президента компании Андрея Дубовскова. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Контракт, который был заключен еще в апреле 2011 г., продлен еще на три года - до марта 2020 г.

Совет директоров также переизбрал правление компании в том же составе. В него помимо Дубовскова входят финансовый директор Алексей Корня, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов, вице-президент по стратегии и маркетингу Василь Лацанич, вице-президент по продажам и обслуживанию Кирилл Дмитриев, вице-президент по управлению персоналом Михаил Архипов, вице-президент по технике и IT Андрей Ушацкий, вице-президент по закупкам и административным вопросам Валерий Шоржин, директор региона «Москва» Игорь Егоров и глава бизнес-единицы «зарубежные компании» Андрей Смелков.