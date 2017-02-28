Аудитория You Tube ежедневно просматривает 1 млрд часов видео

Около 1 млрд часов видео ежедневно смотрит аудитория хостинга You Tube. Об этом рассказал вице-президент компании по технологическим вопросам Кристос Гудроу, чье заявление приводится в официальном блоге сайте. Чтобы просмотреть такой объем контента, одному человеку потребовалось бы 100 000 лет, отметил он.

С 2015 г. на принадлежащем Google видео-хостинге существует платный контент, позволяющий просматривать видео без рекламы. В 2016 г. YouTube выплатил музыкантам и правообладателям около $1 млрд отчислений от рекламы. Впрочем, в Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI), представляющей интересы в том числе крупнейших Universal Music, Warner Music, Sony Music, заявляли, что другие аналогичные сервисы платят больше.