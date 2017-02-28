Uber прокомментировал претензии Роспотребнадзора

Интернет-сервис заказа такси Uber прокомментировал претензии Роспотребнадзора.

Ранее ведомство выписало штраф Uber в размере 100 000 руб. за введение потребителей в заблуждение. Роспотребнадзор посчитал, что до потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, потребитель не получает сведений об исполнителе услуги, из-за чего у него складывается впечатление, что услугу ему «оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber за предоставлением услуги по перевозке».

Комментируя данную информацию, в Uber заявили, что компания не оказывает услуг потребителям. «ООО "Убер текнолоджи" не оказывало и не оказывает услуг россиянам и не вступает с ними ни в какие правоотношения. Перевозку пользователей приложения Uber осуществляют непосредственно партнеры-фрахтовщики (юридические лица или ИП), заключившие соответствующие соглашения с голландской компанией Uber B.V.», — уточнили в пресс-службе компании.

«Мы настроены на конструктивный диалог с регулирующими органами, так как преследуем единую цель — предоставление пользователям наилучшего сервиса», — отметили в компании.