Роскомнадзор включил «Рамблер/новости» в реестр новостных агрегаторов

Новостной портал «Рамблер/новости» включен в реестр новостных агрегаторов, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор включил портал "Рамблер/новости" в реестр новостных агрегаторов на основании предоставленной статистики о посещаемости и идентификационных сведений», - говорится в сообщении ведомства.

В реестр включаются сайты и (или) страницы сайтов, которые используются для обработки и распространения новостной информации в сети интернет с возможностью распространения рекламы и доступ к которым в течение суток составляет более 1 млн интернет-пользователей, уточнили в ведомстве.

До конца марта действует адаптационный период, в течение которого меры ответственности к агрегаторам не применяются.