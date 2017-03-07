Linkedin отказалась хранить персональные данные россиян на территории России – Роскомнадзор

LinkedIn отказалась исполнять требование о переносе баз с персональными данными россиян на территорию России. Об этом сообщается в пресс-релизе Роскомнадзора.

Ведомство ссылается на письмо вице-президента по международной публичной политике LinkedIn Corporation Пабло Л. Чавеса.

«В письме говорится, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Компания отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории Российской Федерации, подтвердив таким образом свою незаинтересованность в работе на российском рынке», - отмечается в пресс-релизе.

По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Роскомнадзор летом 2016 г. обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге 17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней российские операторы связи заблокировали доступ к сайту на территории страны.