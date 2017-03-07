Linkedin сохранит русскую версию сайта

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов Linkedin сохранит русифицированную версию сайта и надеется на восстановление доступа к сервису в России в будущем. Об этом сообщили ТАСС в Linkedin.

«Linkedin будет по-прежнему доступен на русском языке, и мы надеемся, что в будущем мы сможем восстановить сервис в России», - заявил представитель компании.

Ранее сегодня Роскомнадзор со ссылкой на письмо от вице-президента по международной публичной политике Linkedin Corporation Пабло Л. Чавеса сообщил, что Linkedin отказалась исполнить требование о локализации баз с персональными данными российских граждан на территории России.

В Linkedin подтвердили, что достичь соглашения с Роскомнадзором по вопросу хранения персональных данных россиян в России не удалость. Однако в компании уверены, что полностью соблюдают соответствующее российское законодательство.

По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Роскомнадзор летом 2016 г. обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге 17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней российские операторы связи заблокировали доступ к сайту на территории страны.