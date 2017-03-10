Uber планирует запустить тестирование сервиса курьерской доставки в России

Uber разрабатывает собственный сервис курьерской доставки UberRUSH, рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор российского подразделения компании Дмитрий Измайлов.

По его словам, UberRUSH - это тестовое название сервиса. «Сейчас мы находимся на стадии разработки бизнес-модели этого сервиса, но, опять же, видим серьезный потенциал. Допустим, есть маленький магазин, который продает цветы. У него нет возможности обеспечить доставку своими силами. Малый бизнес как раз такого типа может значительно выигрывать от сотрудничества с Uber, потому что сможет существенно расширить круг клиентов», - пояснил Измайлов.

Для тестирования новых сервисов Uber выбирает несколько городов на наиболее развитых рынках, как это было с сервисом доставки еды UberEATS. «Мы будем биться за то, чтобы российские города попали в число тестовых городов, потому что чем раньше начнем тестировать, тем раньше сможем запустить сервис в рабочем режиме», - добавил Измайлов.