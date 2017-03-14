SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9

Запуск телекоммуникационного спутника EchoStar 23 с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), который должен был состояться во вторник, отложен. Компания на своей странице в микроблоге Twitter объяснила, что такое решение было принято из-за погодных условий.

«Откладываем запуск из-за сильных ветров. Изучаем вопрос о том, когда представится следующая благоприятная возможность для старта ракеты», – говорится в заявлении.