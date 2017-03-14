Координатором публичной политики Twitter в России назначена Одри Херблин-Ступ

Роскомнадзор провел встречу с вице-президентом Twitter и координатором публичной политики в России. «Вице-президент по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Twitter Inc. Шинейд МакСуини представила заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину координатора публичной политики Twitter в России Одри Херблин-Ступ», — сообщили в Роскомнадзоре. В ведомстве отметили, что встреча состоялась во вторник, 14 марта, и носила регулярный характер.