Twitter устранил уязвимость, из-за которой взломали аккаунты ряда крупнейших СМИ

Twitter подтвердил информацию о том, что хакеры взломали более 20 микроблогов крупнейших политических организаций и компаний. В число пострадавших входят Европарламент, ЮНИСЕФ США, Amnesty International, журнал Forbes, телекорпорация ВВС, японское подразделение Reuters, немецкое издание Welt и проч., передает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Мы знаем о проблеме, затронувшей владельцев микроблогов сегодня утром. Источник проблемы был быстро найден. Уязвимость возникла из-за стороннего приложения. Оно было сразу лишено прав доступа», - уточнил представитель соцсети.

Ранее стало известно, что взломавшие аккаунты разместили на официальных страницах пострадавших организаций флаг Турции, изображение свастики и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды».