«Одноклассники» сделают платным только премиальный контент

Представитель «Одноклассников» Анастасия Жбанова уточнила, что социальная сеть не будет делать платным все видео, речь идет о монетизации премиального контента. «Важно, что мы не вводим плату за просмотр видео, всего видео. Мы будем тестировать именно модель платного премиального контента», — сказала Жбанова.

Ранее в компании «Ведомостям» сообщили, что планируют протестировать платную модель показа видео в социальной сети. Рассматриваются несколько вариантов взимания платы с пользователей: платная подписка на телеканалы, сериалы и проч. и оплата просмотра отдельных фильмов и видео.

Жбанова отметила, что сейчас примерно 80% видео в «Одноклассниках» — это короткие видеоролики, которые размещены самими пользователями, в то время как партнерский контент (фильмы, сериалы, ТВ-каналы и прочее) составляет около 10% видео в соцсети.