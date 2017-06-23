Scott Spark 945: стихия – каменистый трейл

Такой велосипед – не для асфальта, ездить по более-менее гладким дорогам на нем просто обидно из-за неиспользованного потенциала М. Стулов / Ведомости

Scott Spark – полноподвесный компаньон протестированного нами в прошлом году хардтейла Scott Scale. Это основа модельного ряда компании, претерпевшая к 2017 году радикальный реинжиниринг. У Scott Spark поменяли всю схему задней подвески - вместо горизонтального амортизатора у верхней трубы теперь вертикальный у подседельной трубы. Естественно, ошибиться в таком деле было нельзя, – и в Scott, на наш взгляд, не ошиблись.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

«Стихия – каменистый трейл»

На примере Scott Spark хорошо видно, зачем с технической точки зрения нужна 11-скоростная трансмиссия с одной передней звездой, которую принято ругать за дороговизну кассет.

Одинарная передняя звезда позволила сделать нижний шарнир шире, а задний треугольник – короче и жестче, что важно с учетом 29-дюймовых колес. Вообще подвеска даже внешне оставляет самое приятное впечатление – она компактная, шарниры короткие, подшипники мощные, амортизатор защищен от летящей грязи. А крепление (полноразмерной!) велофляжки теперь ставится на штатное место. На ходу – всё, как обещает Scott: хорошая чувствительность на мелких неровностях и отличное – лучшее, чем у всех нами испытанных двухподвесов – платформенное действие подвески. С поперечной жесткостью тоже никаких проблем.

Благодаря заниженной верхней трубе работать в кокпите комфортно – я ни разу не задел ногами за раму, даже в самых злых поворотах. Очень понравилось сблокированное управление вилкой и задним амортизатором с руля. Это как с индексными манетками после классических шоссейных – стоит их попробовать, и обратно возвращаться уже не хочется.

Единственный недостаток, если можно его так назвать, это очень уж широкий прямой руль, от которого у меня болели руки в запястьях. На мой взгляд, при такой ширине уместнее загнуть хотя бы концы. Но зачем это сделано – тоже понятно, и я оценил, насколько удобно подтягиваться к рулю в крутых техничных подъемах и управлять в плотных поворотах. Воздушная вилка Fox, с 34-мм ногами, но легкая, не проявляет ни намека на скручивание, а задняя подвеска прямо-таки вцепляется в подъем.

Переход в духе времени на одинарную переднюю звезду позволил сделать нижний шарнир шире, а задний треугольник – короче и жестче, что важно с учетом 29-дюймовых колес 1/8 М. Стулов / Ведомости Слишком уж широкий прямой руль оказался единственным недостатком велосипеда 2/8 М. Стулов / Ведомости Блокировать амортизатор можно прямо на руле 3/8 М. Стулов / Ведомости Ручка регулировки высоты седла находится на руле справа 4/8 М. Стулов / Ведомости Рулевая колонка Syncros Comp tapered 1.5'' - 1 1/8'' 5/8 М. Стулов / Ведомости Воздушная вилка Fох 34 Float Performance, ход 120 мм 6/8 М. Стулов / Ведомости Нижний шарнир подвески - широкий и мощный 7/8 М. Стулов / Ведомости Хорошо видна внутренняя проводка троса переключения передач в правом пере подвески 8/8

В очередной раз отметим, что такой велосипед – не для асфальта, ездить по более-менее гладким дорогам на нем просто обидно из-за неиспользованного потенциала. Его стихия – каменистый трейл с большими перепадами… хотя и в заваленном деревьями после урагана Лосином острове этот велосипед очень хорош.

Итак, Scott Spark 945 – это без всяких скидок прекрасный трейловый байк для продвинутого любителя или спортсмена. К сожалению для компании, но к счастью для велолюбителей, он такой не один. Лично я бы по сумме достоинств предпочел протестированный нами Specialized Stumpjumper FSR Expert, но это если оставить за скобками его автомобильный ценник и разницу в комплектации. Spark тоже бывает в разных вариантах, в том числе с карбоновой рамой, и не исключаю, что такой мне понравился бы еще больше. В любом случае то, что Scott Spark – сильнейший конкурент таким хитам, как Norco Optic, Intense Spider, Rocky Mountain Thunderbolt, Santa Cruz 5010 и Trek Fuel EX, – характеризует его с самой лучшей стороны. Вал восторженных отзывов в интернете тоже показатель.

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Грешно, но с удовольствием

За последние пару недель у меня состоялись два содержательных диалога о новой мобильности. Сначала - с гендиректором Harman Динешем Паливалом (крупнейший производитель автомобильного аудио, который после поглощения компанией Samsung претендует на то, чтобы войти в число ведущих поставщиков решений для новой мобильности, в то числе самоуправляющихся автомобилей), затем – с гендиректором «Рено Россия» Андреем Панковым (интервью будут опубликованы в «Ведомостях»). Оба настроены очень оптимистично, Панков, в частности, отмечает большую работу, которую ведет Московская мэрия, готовя город к эпохе каршеринга и самоуправляющихся автомобилей.

Я тоже верю в новую мобильность, но это всё же дело будущего, а в настоящем я сел в седло Scott Spark 945 и отправился с севера на юг ночной Москвы, перекопанной стараниями мэра и его соратников. Как справедливо отмечает мой коллега Сергей Смирнов, Scott Spark 945 – это байк не для асфальта, а для трейла. Улица Петровка в ее нынешнем виде – от Петровских ворот и вниз – вполне годится на роль такой трассы, но очень широкий руль байка испугал меня: я и на своем Focus с трудом протискиваюсь там между машинами и ограждениями, а на Scott Spark 945 это было бы сделать еще сложнее.

А по асфальту ездить на этом двухподвесе грешно. Но можно, и даже с удовольствием. Геометрия рамы оказалась для меня очень комфортной, а подвеска рассчитана на гораздо большие нагрузки, чем просто форсирование бордюров и некрутых лестниц. Выехав на разбитый асфальт я одним нажатием на манетку распустил сразу оба амортизатора (отличное решение). А несколько километров спустя, уже миновав небольшой подъем и выехав для гладкий асфальт, спохватился: а ведь амортизаторы-то я с тех пор так и заблокировал, но даже при движении в горку этого не почувствовал - двухподвес подо мной особо не «гулял». 11-ти передач мне оказалось вполне достаточно, даже при движении в 11-градусный подъем низшие я не задействовал.

М. Стулов / Ведомости Даже на разблокированных амортизаторах при движении в горку велосипед не «гулял» 1/6 М. Стулов / Ведомости 2/6 М. Стулов / Ведомости Покрышки Maxxis Forekaster / 2.35 / 60TPI Kevlar Bead Dual compound 3/6 М. Стулов / Ведомости Система Sram Custom NX1 GXP Boost PF 700, 30 зубьев 4/6 М. Стулов / Ведомости Гидравлические тормоза Shimano M506, диски 180 мм 5/6 М. Стулов / Ведомости 6/6

У Scott Spark 945 оказались очень чуткие тормоза: на асфальте первое же динамичное торможение отправило байк в занос, но равновесия мы не потеряли. Очевидно, что тормоза настроены под трейлы, но и в городе я к ним быстро привык. Обидно, что мне не хватило времени протестировать Scott Spark 945 в его родной стихии – на лесных тропинках (про горы на наших тестах мечтать не приходится), но и без того очевидно, что внедорожный потенциал этого велосипеда гораздо выше моих маунтинбайкерских навыков.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru

Рост 173 см

Ездит на Strida LT



Проявите нежность к тормозам

Первая мысль, которая пришла в голову, когда я увидела велосипед: «Дотянусь ли я до педалей?» Дотянулась. Но перед тем, как сесть на велосипед, пришлось легким движением руки полностью опустить сидение. Специальный рычажок, регулирующий высоту сидения, находится на руле: это очень удобно. При росте 172 см мне было не очень удобно садиться на велосипед и слезать с него после торможения. Все-таки он для тех, кто ростом повыше.

Велосипед тестировала на улицах Москвы. У Scott Spark 945, на мой взгляд, не очень удобное седло — слишком жесткое. Руль прекрасно слушается, отзывается на любое даже незначительное движение. Особенно поразила инерционность велосипеда. Разогнавшись, достаточно долго время я не крутила педали и наслаждалась комфортной ездой. По асфальту Scott Spark 945 едет спокойно. Благодаря хорошей амортизации удавалось брать небольшие бордюры сходу. После получасовой езды решилась заехать и на бордюр около 15 см. Получилось без проблем. Неровности дороги не чувствуются. Вилку и амортизатор можно блокировать с руля легким переключением — очень удобно и продуманно. Большие колеса с крупным протектором позволяют без проблем ехать по траве, камням, грунтовой дороге. Интересно было бы покататься на велосипеде по горной местности или хотя бы за городом. Рассекая по лужайке перед жилым домом под неодобрительные взгляды, поняла, что велосипед отлично едет и по твердой земле. Но стоит колесу попасть на мягкий чернозем, на рыхлую влажную землю, как скорость падает. Педали крутить становится тяжелее, и колеса начинают увязать в грязевой жиже. Не очень приятно, но при этом грязь с колес не попадает на одежду! За это ставлю велосипеду большой плюс. Пока я каталась по узким улочкам, начался небольшой дождик и дорога стала мокрой. Большой разницы между сухим и мокрым асфальтом я не почувствовала.

Если говорить о тормозной системе, то она слишком отзывчивая. К тормозам нужно привыкнуть. Если не хотите, чтобы велосипед встал как вкопанный, то нажимать на тормоза стоит как можно нежнее.

М. Стулов / Ведомости Если не хотите, чтобы велосипед встал как вкопанный, то нажимать на ручку тормоза стоит как можно нежнее 1/4 М. Стулов / Ведомости Седло Syncros XR2.0 2/4 М. Стулов / Ведомости Цепь

Sram CN-PC1110 3/4 М. Стулов / Ведомости 4/4