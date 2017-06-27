В мае продажи автомобилей в Петербурге выросли на 14% Е. Егоров / Ведомости

С января по май 2017 г. в Петербурге было продано 49 170 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 5% больше показателя за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют данные агентства «Auto-Dealer-СПб».

В мае было продано 11 030 новых автомобилей, что на 14% больше, чем в мае 2016 г. Последний раз более высокая динамика продаж по итогам одного месяца была зафиксирована в августе 2012 г., когда показатель вырос на 17%, уточняет «Auto-Dealer-СПб». Майские результаты выровняли динамику местного и российского рынков – оба в мае выросли на 14% и на 5% за весь 2017 г. До этого петербургский рынок рос чуть быстрее федерального: с января по апрель продажи автомобилей выросли на 3% в Петербурге и на 2,5% в целом по России. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в январе-мае составила 8,5% (год назад – 8,4%).

Самым популярным автомобилем в Петербурге, в отличие от российского рынка в целом, остается Hyundai Solaris, что позволяет корейскому бренду лидировать по общему показателю объема продаж, отметил генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Продажи Hyundai за пять месяцев выросли на 8% до 5677, в мае они снизились на 8%. На втором месте Renault - рост на 8% и 3%, на третьем Kia - 13% и 19% соответственно, В первой десятке произошло только одно изменение – Nissan вновь обошел Mercedes-Benz и занял 9-е место. По итогам 5 месяцев только эти два бренда в топ-10 показывают падение продаж - на 7% и 12% соответственно.

С января по май петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 140 600 легковых автомобилей, что на 37% выше показателя за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют данные агентства «Auto-Dealer-СПб». В мае рост автопрома в Петербурге, по данным агентства, составил 26%. По данным на май 2017 г. на автозаводах Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Резкий рост продаж в мае обусловлен только низкой базой прошлого года, это отчетливо видно на графиках, говорит директор по продажам центра «Аврора» Михаил Геворков. По его словам, от дальнейшего падения рынок удерживают более выгодные программы автокредитования и trade-in.

Рост продаж в мае можно объяснить тем, что у многих дилеров улучшается ситуация с поставками, сокращается дефицит машин, комментирует управляющий «Р-моторс Лада» Андрей Ивойлов. В целом же петербургские дилеры стабильно продают около 1000-1100 Lada в месяц, на пике - 1200, по сравнению с прошлым годом продажи растут, но ажиотажного спроса не наблюдается, говорит он. Учитывая то, что рост продаж начался только весной, по итогам 6 месяцев рост продаж Lada составит около 5%, прогнозирует Ивойлов.