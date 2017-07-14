Гибридный Škoda: вариант для высокооплачиваемого энтузиаста

Рама велосипеда по поведению напоминает скорее гибрид, чем кроссовый байк: ехать быстро самому можно и даже хочется, но не слишком долго Максим Стулов / Ведомости

К старту самой престижной веломногодневки мира Tour de France мы подгадали тест нового велосипеда Škoda. Чешская марка ведет свою родословную с 1895 г., когда компания Laurin & Klement начала производство велосипедов Slavia. С тех пор Škoda стала частью автоконцерна Volkswagen, а с начала XXI в. спонсирует Tour de France. В модельном ряду Škoda есть и шоссейники, и MTB, но у нас на тесте оказался электробайк, сработанный компанией Bike Fun International из чешского города Копрживнице. Наш тестовый гибрид оснащен электроприводом Shimano STePS на педальном узле с мощностью до 250 Вт.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

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Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Вариант для высокооплачиваемого велосипедиста

Разница между этой Škoda и недавно испытанным нами электровелосипедом Eltreco – примерно как между iPhone в розовом корпусе и средней руки смартфоном на Android. Вроде бы функции те же, но реализованы они как-то корректнее – плюс имидж. Вот только стоит ли платить за это в два с лишним раза больше?

Справедливости ради нужно сказать, что главная составляющая цены Škoda не зависит от производителя. Это кареточный электромотор Shimano Steps с интегрированным контроллером и съемным аккумулятором. Мотор-блок отдельно стоит порядка 60 000 руб., аккумулятор - еще где-то 25 000, не считая креплений и дисплея. Это хорошая система и явная удача Shimano: она сохраняет привычное расстояние между педалями, бережно обращается с трансмиссией велосипеда и очень корректно – практически мгновенно и «бесшовно» – подключает pedal assist, и при этом легкая и тихая. Ресурс батареи – 1000 циклов или не меньше 50 000 км. Интуитивно понятный интерфейс, минимум проводов. А ведь может – еще как может – быть и по-другому. Но об этом узнаешь, только пересев на велосипеды конкурентов.

Благодаря тому что привод не прямой, электромотора мощностью 250 ватт совершенно достаточно для всех мыслимых разумных условий, даже при девятискоростной трансмиссии. Учитывая, конечно, что это чисто городской велосипед и что «моторная» скорость ограничена 25 км в час. Особенно восхитительно почти без усилий въезжать в крутые подъемы. Рама сама по себе красива и неплоха, но с мотором и аккумулятором тяжеловата на ходу. По поведению она напоминает скорее гибрид, чем кроссовый байк: ехать быстро самому можно и даже хочется, но не слишком долго. Единственное, что мне решительно не понравилось, – слишком мягкое, какое-то вязкое гелевое седло.

Дмитрий Новожилов / Ведомости Электропривод Shimano STePS на педальном узле мощностью до 250 Вт 1/4 Дмитрий Новожилов / Ведомости 2/4 Дмитрий Новожилов / Ведомости Проводов минимум 3/4 Дмитрий Новожилов / Ведомости Батарея съемная, индикация заряда подсвечивается зеленым 4/4

В общем, главное преимущество Škoda – то, что это чистый и красивый брендовый вариант личного городского транспорта. Главная проблема – что это вариант для высокооплачиваемого велосипедиста с iPhone, живущего в очень холмистом городе. В Сан-Франциско я такое представить могу. Во Владивостоке? Не очень.

Александр Губский Заместитель главного редактора

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Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Потерянное поколение

Забирая на тест электрогибрид Škoda, я гадал: насколько изменились технологии электробайков с 2015 г., когда у нас на тесте был Scott E-SUB Speed? Оказалось, что не изменились: у чешского велосипеда та же трансмиссия Shimano Steps мощностью 250 Вт. Даже батарея та же самая: 11,6 А/ч, 418 Вт/ч.

Но за прошедшие два года я научился обращаться с подобными электобайками гораздо лучше. Меня уже не смущало, что при достижении законодательно разрешенной электробайкам скорости 25 км/ч электродвигатель будет тормозить дальнейший разгон и потому его нужно выключать. Я уже очень лихо оперировал кнопками переключения режимов электродвигателя, не сбиваясь с рабочего ритма: скорость упала ниже 25 км/ч – включил, ниже – выключил, продолжая упорно педалировать. Поэтому средняя скорость на 11-километровом участке по набережной Москвы-реки составила у меня аж 28,75 к/ч, при том что на Scott E-SUB Speed она не превысила 25 км/ч, а на последнем электрбайке на нашем тесте, Eltreco Patrol Кардан (с передним мотор-колесом), она достигла 25,5 км/ч. В редакцию после 25 км пути на Škoda я приехал, можно сказать, свежим – и даже не до конца осушил стандартный велобачок с водой.

Электробайк Škoda мне очень понравился. Но я не буду торопиться покупать ни его, ни другие модификации электрогибридов. А дождусь появления нового поколения батарей, которые появятся в ближайшие годы и обещают стать в три-четыре раза более легкими и емкими, – посмотрим, кто разработает более эффективные: Belenos, Panasonic, Samsung или кто то еще. Я, как потребитель, вижу будущий электровелик так: батарея размещена в подседельной трубе, доехав до места, ты паркуешь велик и забираешь седло вместе с батареей на подзарядку (заодно резко снижается вероятность угона велосипеда). Посмотрим, кто первый из велопроизводителей сможет предложить нам подобное (или еще более эффективное) решение. Не приходится сомневаться, что на нашем веку мы точно успеем его опробовать.

Дмитрий Новожилов / Ведомости Руль One sport R Flat Alloy. Кнопки управления режимами электрического ассистента – слева 1/5 Дмитрий Новожилов / Ведомости Покрышки Marathon Supreme Race 700*40C, обода – Weinmann U28 Disc Sport 32H 2/5 Дмитрий Новожилов / Ведомости Гидравлический тормозной диск Shimano M315, роторы – CL 160/160 мм 3/5 Дмитрий Новожилов / Ведомости 4/5 Дмитрий Новожилов / Ведомости Рама: алюминиевый сплав 6061.T6 Steps-45° 5/5

Антон Федоров Frontend-разработчик

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Сравниваем режимы

Škoda eBike — мой первый электровелосипед. Этот двухколесный друг оставляет только положительные впечатления от поездки: чего стоят взгляды других велосипедистов и оглядки водителей автомобилей после старта на светофоре.

На мой взгляд, это отличное решение для людей, которые хотят быстро добираться по городу, не прилагая особых усилий. Несмотря на внушительный вес в 17 кг, система Shimano STePS в режиме normal позволяет разогнаться до 20-25 км/ч приблизительно за 5-6 секунд, а в режиме high — за все 4! Для сравнения: с выключенной системой разгон до 20 км/ч у меня занял около 12 секунд. К слову, о скорости — ниже 20 км/ч на этом велосипеде передвигаться просто невозможно: в каком темпе я бы ни старался крутить педали, ассистент толкал велосипед вперед. Однако электродвижок послушно выключался на отметке в 25 км/ч в режиме normal и на 27 км/ч в режиме high, что, в принципе, не мешало разгоняться дальше своими усилиями благодаря девяти передачам, которые идеально сбалансированы для езды по городу. К моему удивлению, а также к удивлению пассажиров параллельно проезжающего автобуса, этого 17-килограммового коня удалось разогнать до 46 км/ч, хоть и с небольшой горки.

Дмитрий Новожилов / Ведомости Кассета: Shimano CS-HG300-9 11-34T, цепь: Shimano CN-E6070-9 1/3 Дмитрий Новожилов / Ведомости Педали: Marwi SP-610 2/3 Дмитрий Новожилов / Ведомости Амортизационная вилка: алюминиевый сплав Superlight 3/3

Так уж совпало, что мой тест-драйв выпал на дождливую погоду, однако Škoda держался вполне уверенно даже на мокрой дороге. Лично для меня этот велосипед показался мал: при моем росте кокпит не очень комфортный, а переключатель передач за два дня натер мне мозоль на фаланге большого пальца. Жесткая рама, на мой взгляд, не самый удачный выбор: езда по городским тротуарам и тропинкам на такой скорости так и просит хотя бы минимальной амортизации.

Наталья Галишина Дизайнер

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Linus Mixte 3



Взлетать на крутые горки – легко

На электровелосипед, трепеща, я села впервые. До этого проводила на двух колесах около часа в день, проезжая по 10 км.

Так как я крайне боязливый, но аккуратный ездок и не могу найти в себе силы переместиться с тротуара на проезжую часть, мне приходилось, изощренно лавируя, делить узкое пространство пешеходной зоны с раздосадованными бесконечным ремонтом и внезапным веловторжением пешеходами. На таком массивном велосипеде делать это было непросто.

Между нами, велосипедистами, говоря - пешеходы, в свою очередь, неспешно прогуливаются по велодорожкам, а иногда даже сливаются на них в страстных поцелуях (такое бывало). По этой причине я тестировала Škoda только в режиме eco, потому что влететь в заднюю часть пешехода в режиме high было бы безрассудством с моей стороны. Тем не менее и на eco-режиме я легкостью взлетала на крутые горки.

Неожиданным и приятным открытием для меня стало полное отсутствие неприятных болевых ощущений в области ягодичных мышц после катания. А я, как матерая велосипедистка с трехнедельным стажем, могу сказать, что ноющая боль в ягодицах – постоянная спутница долгой велопрогулки.

По непонятным мне причинам я избежала синяков на голенях и отбитых лодыжек. Правда, стоит заметить, что велосипед тяжелый! Поднять транспортное средство своими силами до грузового лифта было непросто (не потому, конечно, что на руль я водрузила пакет с килограммом огурцов).

Все-таки, подводя итог своей рецензии, уверяю, что гонять на электровелосипеде Škoda совсем нестрашно и комфортно! А велосипед я легко могу рекомендовать боязливым велоледи, имеющим доступ к грузовым лифтам.

Дмитрий Новожилов / Ведомости Седло: Selle Royal Look In Athletic 1/2 Дмитрий Новожилов / Ведомости Седло: Selle Royal Look In Athletic 2/2