Eltreco Patrol Кардан 28 Lux: идеальный велосипед для среднего россиянина

На гибриде с передним мотор-колесом можно передвигаться, вообще не вращая педалей, а смазывать только раз в год. Но весит это чудо 25 кг

Андрей Гордеев / Ведомости

Как дать внимательному читателю понять, что действие комикса происходит в параллельном мире? Например, нарисовать велосипед с карданным приводом! Такие появились в конце XIX в. – примерно тогда же, когда современный велосипед, но оставались абсолютной экзотикой. Но миры могут пересекаться: увидев в каталоге российской компании Eltreco байк без цепи, да еще с электроприводом, мы не могли не взять его на тест. Eltreco – компания, основанная в 2010 г., самостоятельно разрабатывает велогибриды (уже более 100 моделей) и размещает заказы на их производство в Китае. У нас на тесте оказался Eltreco Patrol Кардан 28 Lux: складной велосипед с «армейской» рамой, карданным приводом и передним мотор-колесом. Он вызвал у нас бурю эмоций, так что тексты получились больше обычного.

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Идеальный велосипед для среднего россиянина

Помимо милитаристской окраски сразу обратило внимание отсутствие звездочки, хорошее качество изготовления рамы – и ее необычно массивный задний треугольник. Без этого, к сожалению, не обойтись – силовая структура справа разомкнута из-за съемного пера, внутри которого приводной вал. К тому же шестерни, в отличие от цепи и звездочек, очень плохо переносят перекос, и жесткость конструкции – важнейшее условие их приемлемого ресурса.

Естественно, здесь планетарная задняя втулка (с карданным приводом совместимы только они) – трехскоростная Shimano c роллерным тормозом – знакомое, надежное и проверенное решение. Даже жалко, что на ходу никаких особенностей по сравнению с цепью нет – кроме, может быть, отсутствия цепного шума. Велосипед, несмотря на большой вес, оказался вполне адекватен на ходу и без электрического помощника.

Главное преимущество кардана – полностью закрытая от грязи, малообслуживаемая трансмиссия. Я почти уверен, что при пробеге с нагрузкой до 5000 км в год (это много) хватит одной замены смазки в шестеренках и втулке и пары смазок роллерного тормоза. Тогда как цепь нужно смазывать через каждые 100-120 км, а потеря КПД чувствуется уже через 50 км, и это при сухой погоде. Ну и, конечно, «чистый» внешний вид.

Главный и очень больной вопрос к карданной передаче – ее ресурс и цена комплектующих. Ведь одно дело стандартные цепь и звездочки, и совсем другое – велосипедные шестерни и вал ограниченной серии. У меня на него ответа нет. Производитель говорит, что один из первых покупателей их карданного велосипеда откатал на нем семь лет без какого-либо ТО.

Но каковы бы ни были особенности, на ходу их искупает электропривод. 28 килограммов веса? Не страшно, электромотор довезет. Встречный ветер? Ставишь педального ассистента на первый-второй-третий уровень – и ветра как не бывало. Подъем? Нет проблем. Не хочется крутить педали вообще? Можно не крутить, а управлять тягой левой ручкой. Смазывать опять-таки только раз в год. Рискну предположить, что именно таким видит идеальный велосипед средний россиянин.

Схема электропривода здесь – мотор-колесо, причем переднее. С одной стороны, она значительно проще, чем испытанная нами схема с кареточным мотором, с другой – трансмиссия велосипеда ничем не помогает моторчику. Pedal assist здесь не такой быстрый, и, похоже, это потому, что с нуля мотору разгоняться уж очень тяжело. Тяжело ему и на неровной дороге, а на скользком подъеме я бы электропривод отключал вообще из чувства самосохранения – того и гляди колесо проскользнет и вынесет в сторону из-за недостаточной нагрузки. Но это особенность, о которой нужно помнить.

Андрей Гордеев / Ведомости Главное преимущество кардана – полностью закрытая от грязи, малообслуживаемая трансмиссия 1/4 Андрей Гордеев / Ведомости Схема электропривода здесь – мотор-колесо, причем переднее 2/4 Андрей Гордеев / Ведомости Механизм переключения передач и кожух задней пары звездочек 3/4 Андрей Гордеев / Ведомости Велокомпьютер идет в комплекте

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Скорость под электротягой здесь законопослушно ограничена 25 км/ч. Дальше разгоняться можно, но не хочется: велосипед тяжелый, шины не асфальтовые. На высшей третьей передаче без мотора едется тяжело, а с мотором она не нужна. Так что в случае Eltreco среднюю скорость с мотором, которую при навыке реально держать на тех самых 25 км/ч, можно считать и максимальной.

Отдельно о цене. Не сомневаюсь ­– читатели укажут, что любой велосипед сопоставимого класса можно оснастить китайской батареей, мотором и контроллером и выйдет дешевле. Отвечу, что это дело вкуса, но результат обычно малоэстетичен (рамная сумка с торчащими проводами), а монтаж требует навыков или мастерской. Спрятанный в раму аккумулятор и аккуратная разводка кабелей ­– большое преимущество Eltreco.

Хороший велосипед – такой, что позволяет слабо подготовленному человеку держать по ровной дороге с твердым покрытием скорость 22-25 км/ч без чрезмерных усилий длительное время. Такое определение я когда-то вычитал в одной старой книге. И Eltreco соответствует этому определению – но только с активированным электромотором.

Раду Модырка Программист

Рост 182 см

Ездит на велосипедах Trek 6000, Giant Revolt 1 2016 и электрогибриде Eltreco Ultra GL



До свидания, прищепки для штанов!

Очень интересно было протестировать новый велосипед от Eltreco и сравнить со своим стареньким той же марки – куда двинулась инженерная мысль за эти пять лет. Одинаковые грипсы, одинаковое управление скоростями, механический звоночек. На этом сходства заканчиваются. По паспорту максимальная скорость 25 км/ч – придерживаемся еврозаконов. Но, листая страницы бортового компьютера, замечаю, что этот корабль разгоняли до 36 км/ч. Так что затаилась надежда, что вечером я погоняю все-таки на славу.

Сварка очень грубая. Окрас маскировочный, хоть выезжай на ивизавра охотиться. Руль просто завешан всем: переключатель скоростей, звонок механический, кнопка электрического звонка, звонок электрический, дисплей велокомпьютера, фара, кнопки управления мотором, газ и ручки тормозов. Т. е. для рук остается место только на грипсах, и поменять хват во время длинной прогулки для отдыха рук не получится. Ну и не повесишь уже главный гаджет современности – смартфон. Большое количество толстых проводов, направленных от руля во все остальные конечности велика, чуть настораживает: их же можно легко сорвать и заглохнуть где-то в открытом поле. На своем велике я уже парочку оторвал, и он от этого не перестал разгоняться и тормозить электромотором, так что я спокоен. Руль удобно откручивается и складывается параллельно раме. Рама складывается, и к ней приварена железная ручка для переноски. Наверное, лишние полкило, но зато надежно. Аккумулятор плотно спрятан в раму, за счет этого, видимо, он меньше моего (у меня он под сиденьем) и запас хода всего 60 км. Несерьезное расстояние для велосипеда, вид которого подразумевает подъем на Эверест. Замок зажигания находится в раме сбоку на уровне коленок. Странная задумка, можно же ключ коленом зацепить: себя поранить или ключ сломать. Но на этапе осмотра случайно ключ вытащил из замка в положении «включено». Так задумано или ошибка — останется тайной, но ключ спрятал в рюкзак и о нем больше не думал. Большие колеса с очень глубоким протектором – еще не «фэт», но сильно шире обычных. Мотор на 350 wt в переднем колесе. Прогулочное широкое сиденье. Аккуратный и с виду прочный багажник. Чего-то не хватает. Нет цепи! Вместо нее – кардан. До свидания, прищепки для штанов!

Поехали. При включении питания активируется самый медленный режим езды, так что приходится нажимать сразу еще 4 раза на кнопку «+», чтобы включить максимальную мощность. Запоминания нет, так что после выключения придется кнопки нажимать по новой. Велосипед рассчитан на вес 110 кг, так что ему придется поработать на всю катушку. По траве не скользит, в гравий не окапывается. На асфальте решил зафиксировать вилку – не получилось. Может, специально так сделали, чтобы не сломалась из-за увеличенных нагрузок, связанных с мотором и весом велосипеда? На ровном асфальте удалось разогнать велосипед до 28 км/час. Всё. С горки с включенным мотором – 32 км/час. В горку мотор не выдерживает, и скорость незначительно падает (23 км/час). Мотор включается через несколько секунд после прокрутки педалей. Очень неудобно в пробках, так как велосипед пытается рвануть в момент, когда от него уже этого не хотят.

Велосипед явно рассчитан на монотонную долгую прогулку на природе с соответствующими дорогами, на который загрузят весь багаж (не забываем про 110 кг). Без электричества велосипед можно сдвинуть с места и даже вполне комфортно ездить. Передач всего три, переключаются гладко и явно были просчитаны хорошо. Смог подняться и в небольшую горку, и на ровной дороге кататься довольно быстро, а с горки можно разогнать и быстрее 25. Увы, при выключении гаснет экран, так что про скорость пишу по ощущениям, ибо данных нет. Педали расположены широко - шире, чем на обычных велосипедах. Это непривычно и не способствует желанию долго их крутить.

Андрей Гордеев / Ведомости При желании на велосипед можно закрепить велосумку, правда, и вес заметно прибавится 1/4 Андрей Гордеев / Ведомости Рама велосипеда «армейская», так что его можно разложить посередине. Также рычажок можно использовать, чтобы вынуть батарею. Рукоятка существенно облегчает переноску велосипеда 2/4 Андрей Гордеев / Ведомости Велосипед складывается не только посередине, руль также можно сложить 3/4 Андрей Гордеев / Ведомости Запас хода Eltreco Patrol Кардан 28 Lux: 45-60 км 4/4

Очень приятно утром доехать спокойно до работы: по асфальту, по тропинкам, по снятому асфальту, по гравию – не взбесившись в пробке, а спокойно рассчитав время в пути и приехав вовремя, а на работе не бежать быстро в душ. Приваренная ручка доказала свою надобность: без нее было бы довольно сложно подняться с Eltreco по ступенькам.

В целом велосипед оставил положительные впечатления, его смело можно брать на умеренно длинные прогулки и уверенно доехать до пункта назначения даже при разряженной батарее.

Александр Губский Заместитель главного редактора

Рост 180 см

Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R



Три транспортных средства в одном

Eltreco Patrol Кардан оказался моим первым электробайком с передним мотор-колесом, и мне страшно понравилась эта конструкция.

Во-первых, потому что она способна превратить велогибрид еще в два транспортных средства. Не включая электродвигатель, вы можете использовать Eltreco Patrol кардан как обычный велосипед, который приводится в движение педалями (трехскоростная планетарная втулка Shimano вам в помощь). А активировав электромотор, вы можете вообще не крутить педали: поддавая «газу» вращением левой рукоятки (как на мопеде), можно разгоняться до максимально разрешенных в Европе 25 км/ч. Но с приложением мышечной силы разгон, естественно, получается эффективнее – это гибрид в действии.

Во-вторых, даже активированный электродвигадель на этом велосипеде не мешает вам набирать скорость выше 25 км/ч: достигнув ее, вы просто отпускаете педаль «газа» и продолжаете ускоряться, только вращая педали.

И в этом, на мой взгляд, главное преимущество электробайка с мотор-колесом по сравнению с приводом электродвигателя на педальный узел: такой электровелик без вращения педалей не едет, а при достижении скорости 25 км/ч электродвигатель начинает препятствовать дальнейшему разгону, и его приходится отключать. А затем опять включать, если при торможении или движении в горку скорость упала ниже 25 км/ч. Неудобно.

Правда, сторонники электродвигателя в педальном узле скажут, что у такой конструкции КПД при разгоне выше. Согласен: электромотор Patrol Кардан при вращении ручки «газа» вступает в работу с запаздыванием, особенно при ускорении с хода, иногда приходилось сбрасывать и добавлять «газ» вновь, чтобы убедиться, что мотор-колесо активировано.

Андрей Гордеев / Ведомости Рукоятка газа расположена слева на грипсе 1/2 Андрей Гордеев / Ведомости На руле расположены переключатель скоростей, звонок механический, кнопка электрического звонка, звонок электрический, дисплей велокомпьютера, фара, кнопки управления мотором, газ и ручки тормозов 2/2

И все равно: стабильность скоростного режима для меня достоинство более важное, чем ускорение. На прямых и при движении в гору педалировать Patrol Кардан – одно удовольствие: ты ощутимо вкладываешься, но не убиваешься. На моем 25-километровом тестовом пути есть 11-километровый участок по набережной Москвы реки, его на Eltreco Patrol Кардан я преодолел со своим новым рекордом средней скорости - 25,5 км/ч (батарея за 25 км разрядилась на 1/5). Средняя скорость на всем пути также оказалась на 0,6 км/ч выше «гроссмейстерской» для моего уровня подготовки и дорожных условий 20 км/ч. Она могла бы быть и еще выше, но на этом пути мне приходится несколько раз спешиваться, в том числе и нести велосипед по лестнице, а вес Eltreco Patrol Кардан в люксовой комплектации, то есть с сумкой, фонарями и проч., – умопомрачительные 28 кг. Что сразу исключает его покупку жителями многоквартирных домов без грузового лифта или гаража.

У меня гараж есть. И Eltreco Patrol Кардан оказался лучшим электробайком из всех, что я до сих пор пробовал. Но торопиться покупать его я все равно не буду: подожду еще несколько лет, когда начнется производство батарей нового поколения – при той же емкости они должны получиться в несколько раз легче. Стало быть, легче станет и будущий Eltreco.