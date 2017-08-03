Ferrari примеривается к внедорожнику

Ferrari рассматривает возможность расширения модельной линейки «утилитарным автомобилем» Luca Bruno / AP

Ferrari рассматривает возможность расширения модельной линейки «утилитарным автомобилем» (внедорожником или кроссовером). Такую возможность подтвердил гендиректор компании Серджио Маркионне. Компания также увеличит число автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, но собирается сохранить статус эксклюзивности своих машин, передает Bloomberg. Подробности новой стратегии компании будут представлены в следующем году.

«Вероятно, это произойдет, но произойдет в стиле Ferrari», - сказал Маркионне о планируемой «утилитарной» модели во время телефонной конференции после объявления финансовых результатов Ferrari за II квартал. «Сектор слишком большой и слишком манящий, многие наши клиенты более чем просто готовы управлять автомобилем марки Ferrari, который будет королем утилитарных автомобилей», - сказал он (цитата по Bloomberg).

Маркионне сказал: «можете меня застрелить первым», если Ferrari придумает что-то похожее на внедорожники BMW, Bentley и Porsche. «Мы не делаем его, чтобы конкурировать с Porsche», - сказал он, добавив, что совет директоров компании пока не принял решение, следует ли выпускать внедорожник.

Ferrari рассматривает возможность добавления в модельный ряд просторного четырехместного «утилитарного автомобиля» в качестве одной их мер значительного расширения производства, выходящей за пределы традиционной ниши суперкаров, говорили накануне источники Bloomberg. Ожидается, что новая модель, которая может выпускаться с двумя или четырьмя дверями, начнет продаваться с 2021 г., сказали источники. Среди потенциальных проектов, которые также оцениваются компанией, - выпуск четырехместного «семейного» автомобиля, более просторного, чем нынешний двухдверный Ferrari GTC4 Lusso, говорили источники агентства.

Прибыль Ferrari во II квартале выросла на 24% благодаря росту спроса на специальные версии спортивных машин, в том числе на выпущенную ограниченным тиражом LaFerrari Aperta стоимостью $2,1 млн. Скорректированная прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации выросла до 270 млн евро ($320 млн) с 217 млн евро годом ранее, сообщила Ferrari в своем заявлении в среду, опередив среднюю оценку в 262 млн евро шести аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Компания собирается удвоить прибыль к 2022 г., и планы развития, включающие новую «утилитарную» модель, приведут к росту ежегодных продаж за пределы установленного ранее компанией лимита в 10 000 автомобилей. В этом году у Ferrari сохранилась цель увеличить поставки до 8400 автомобилей.

Итальянский производитель суперкаров представит новый пятилетний план (до 2022 г.) в I квартале 2018 г., который может включать расширение линейки «утилитарным» автомобилем, сказал Маркионне. Руководитель компании сказал, что завод в Маранелло (Италия), где Энцо Феррари основал компанию 70 лет назад, имеет потенциал для удвоения производства.

В последние годы производители роскошных автомобилей дополняли модельные ряды внедорожниками и кроссоверами по мере роста спроса от покупателей, особенно из Китая, которые предпочитают иметь большие автомобили вместо спортивных. Следуя примеру Bentley с кроссовером Bentayga, Rolls-Royce и Aston Martin планируют в ближайшие годы выпустить внедорожники. Lamborghini представит кроссовер Urus в следующем году. Входящая в концерн Fiat Chrysler Automobiles люксовая марка Maserati уже выпускает кроссовер Levante.

Маркионне, которому сейчас 65 лет, одновременно занимает должность гендиректора Fiat Chrysler Automobiles (FCA), из состава которой Ferrari была выделена в прошлом году. Он собирается покинуть пост в FCA в 2019 г. и окончательно выйти на пенсию, покинув Ferrari, в 2021 г., пишет Bloomberg.

Ferrari ставил цель увеличить продажи до 9000 автомобилей в 2019 г. (с 8014 в 2016 г.). Аналитики Mediobanca, UBS Group и Sanford C. Bernstein & Co. предсказывают, что в соответствии с новой стратегией поставки могут увеличиться до 15 000. Этот план рискованный, поскольку увеличение годовых продаж свыше 10 000 автомобилей лишит Ferrari статуса «малый производитель автомобилей», защищающего ее от некоторых правил США в отношении расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу. Именно для решения проблемы с соблюдением более строгих экологических норм автопроизводитель планирует выпускать с 2019 г. больше гибридных версий, сказали источники Bloomberg.