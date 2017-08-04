Toyota и Mazda обменяются пакетами акций и построят завод в США за $1,6 млрд

Запланированный автозавод, инвестиции в который компании разделят поровну, будет выпускать 300 000 машин в год Kim Kyung-Hoon / AP

Toyota Motor и Mazda Motor договорились об обмене пакетами акций и совместных инвестициях в строительство завод за $1,6 млрд, сообщили компании. Также компании заявили о совместной разработке электромобилей и мультимедийных систем. Автопроизводители объединяются, чтобы разделить инвестиции и затраты в новые технологии, отмечает Bloomberg. Газета Nikkei сообщила ранее о планах компаний по обмену капиталом и созданию автомобильного завода в США.

Toyota получит долю 5,05% в Mazda, а Mazda - 0,25% в более крупном автомобилестроителе. Toyota выкупит специальную эмиссию акции Mazda, а сама купит существующие акции у Toyota. Стоимость акций, взаимно приобретаемых обеими компаниями, будет эквивалентна 50 млрд иен ($454 млн).

Акции Mazda выросли на 2,8%, а Toyota снизились на 0,1% к закрытию торгов в Токио.

У Mazda пока нет заводов в США, что создает для одного из самых маленьких автопроизводителей Японии риски, в числе которых усложнение правил торговли и изменения валютных курсов, пишет Bloomberg. Президент США Дональд Трамп в начале своего президентского срока угрожал введением налога на импорт автомобилей и критиковал Toyota за строительство завода для выпуска модели Corolla в Мексике (перевод производства компактной модели с завода в Канаде позволил бы Toyota увеличить выпуск кроссовера RAV4, который очень популярен у американцев).

Запланированный автозавод, инвестиции в который компании разделят поровну, будет выпускать по 300 000 машин в год. На нем будут созданы около 4000 рабочих мест, работу планируется начать в 2021 г. Место строительства пока не называется. Toyota будет выпускать на новом заводе Corolla, переместив запланированный выпуск со строящегося завода в Гуанахуато (Мексика), где теперь планируется производить пикап Tacoma. Mazda будет выпускать на совместном заводе кроссоверы. Также теперь Toyota будет производить для Mazda компактный минивэн в Японии, сказали компании.

Давление Трампа на индустрию с требованием выпускать больше автомобилей в США, возможно, повлияло на скорость принятия решения Mazda начать производство автомобилей в США и на решение о расширении производства Toyota, сказал Bloomberg исполнительный директор Lean Enterprise Institute Джон Шук. Компании давно сотрудничают, напоминает он. «Mazda с 1970-х гг. с прямой помощью Toyota изучала ее систему производства, - сказал Шук, бывший инженер Toyota. - Так что это простое сближение для обеих сторон». В мае 2015 г. Toyota и Mazda заключили соглашение о создании постоянного партнерства для создания совместных продуктов и обмена технологиями.

Углубление связей между Toyota и Mazda обусловлено в том числе и огромными затратами, с которыми сталкиваются автопроизводители в создании электрических, автономных и подключаемых к сетям автомобилей. Toyota в последние годы стремилась разделить затраты на разработку новых технологий при создании традиционных автомобилей со многими японскими компаниями. В феврале компания вошла в партнерство с Suzuki Motor. Mazda сейчас производит для Toyota компактный седан на заводе в Мексике. До прошлого года Subaru выпускала седан Camry для Toyota на заводе в штате Индиана.

«В Японии существует хорошая традиция, что Toyota является «старшим братом» для других мелких производителей, - сказал основатель автомобильной консалтинговой компании Carlab Эрик Ноубл. - Из-за сильной зависимости от североамериканского рынка Mazda абсолютно необходимо расширить производственный потенциал в регионе».

В мире продолжают усиливаться тенденции объединения мировых автопроизводителей. Кроме укрупнения концернов за счет приобретения конкурентов - Renault-Nissan в конце 2016 г. получил контроль в Mirtsubishi, PSA Group выкупила марку Opel у General Motors – компании активно договариваются о совместных разработках. Срели похожих на новый альянс примеров - сотрудничество Renault-Nissan и немецкого Daimler. С 2010 г. компании находятся в партнерстве, перекрестно владея небольшими пакетами акций друг друга (по 3,1%), объединяют производственные процессы и совместно используют автомобильные платформы и двигатели.