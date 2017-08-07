Renault построит новый завод в Иране

Предприятие мощностью 150 000 автомобилей в год, строящееся в городе Саве в 120 км от Тегерана, практически удвоит автосборочные мощности концерна в стране Raheb Homavandi / Reuters

Renault сообщила, что построит в Иране крупный автосборочный завод, создав совместное предприятие с Организацией промышленного развития и реновации Ирана (IDRO) и местным импортером Renault – холдингом Negin.

Предприятие мощностью 150 000 автомобилей в год, строящееся в городе Саве в 120 км от Тегерана, практически удвоит автосборочные мощности концерна в стране (сейчас – 200 000 автомобилей в год). Также будет построен центр инженерии и закупок для развития связей с местными поставщиками компонентов. Производство начнется в 2018 г., первыми на конвейер встанут модели Symbol и Duster. Сейчас компания производит в Иране седан Tondar (аналог Logan), пикап Tondar, хетчбэки Sandero и Sandero Stepway.

«На быстрорастущем иранском рынке жизненно важно создавать как заводы, так и инженерно-закупочный центр, - сказал директор по конкуренции Groupe Renault Тьерри Боллорэ. - Совместное предприятие позволит ускорить наш рост в стране». Помимо сборочного производства СП построит завод двигателей на 150 000 единиц в год.

Проект планируется реализовать в два этапа. На первом инвестиции в СП составят 660 млн евро, сообщил Bloomberg со ссылкой на официальное информационное агентство Ирана IRNA. Доли партнеров в СП не указываются. Renault получит 60% в этом СП, сообщило IRNA. Renault размеры инвестиций и долевого участия не комментирует.

В первом полугодии 2017 г. продажи группы Renault в Иране удвоились по сравнению с тем же периодом 2016 г. (68 365 автомобилей). Компания сообщила, что заняла 9,7% местного рынка. Авторынок Ирана достигал пика 1,6 млн автомобилей в 2011 г. По прогнозам, он вернется на этот уровень в 2018 г. и вырастет до 2 млн автомобилей к 2022 г.

Западные компании, в том числе Renault и ее французский конкурент PSA Group, в прошлом году начали возвращаться в Иран после снятия в международных санкций, увязанных с ядерной программой исламской республики. В сентябре 2016 г. Renault подписала соглашение о партнерстве с IDRO. В январе 2016 г. национальный конкурент Renault, PSA Group (PSA Peugeot Citroen), подписала соглашение с Iran Khodro об инвестициях в 400 млн евро (около $436 млн) на 5 лет.

Renault занимается производством автомобилей в Иране с 2003 г. совместно с двумя партнерами - Iran Khodro и Saipa Group. В январе 2016 г. гендиректор Renault Карлос Гон заявил, что после отмены торговых санкций компания «значительно активизирует операции в Иране» с более широким кругом местных партнеров.

В первом полугодии альянс Renault-Nissan обогнал по продажам Volkswagen и Toyota, став крупнейшим автопроизводителем в мире (5,27 млн машин). Достичь высшей позиции компании позволило присоединение к альянсу Mitsubishi Motors, а также рост продаж партнеров, которые у Renault повысились год к году на 10,4% (до 1,88 млн автомобилей), а у Nissan – на 5,6% (до 2,89 млн).