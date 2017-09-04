Bentley Continental GT Speed: Один из «Форсажа»

Элементы экстерьера, окрашенные в контрастный цвет, – отличительный признак версии Black Edition. Они могут быть четырех цветов на выбор: Hallmark, Beluga, St. James’ Red и Cyber Yellow Bentley Motors

В восьмом «Форсаже» Bentley Continental GT Speed – герой эпизода: он участвует в одной из самых эффектных сцен, где команда Доминика Торетто (Вин Дизель), неожиданно перешедшего на сторону противника, пытается остановить своего бывшего лидера, окружив и загарпунив его прокачанный Plymouth Roadrunner GTX 440. После короткой схватки Bentley GT Speed оказывается на лопатках, но главное – он в клубе. Не только самых быстрых и мощных дорожных автомобилей, но и самых харизматичных (точнее, самых «пацанских»), потому что за одни лишь технические характеристики в+ «Форсаж» не берут.

Для фильма у него специальная окраска, но наш тестовый GT Speed тоже особый – в версии Black Edition: он цвета мокрого асфальта, а зеркала, пороги, передний сплиттер, задний диффузор и тормозные суппорты окрашены глубоким красным (у Bentley он называется St James’ Red). Огненными вставками и прострочками в перфорированной черной коже отмечен и салон, в котором традиционные ценности бренда (вроде часов Breitling) дополнены такими «спортивными» элементами, как углепластиковые части торпедо.

Дизайн, пожалуй, на любителя, он может показаться слишком кричащим, но для стритрейсерского фетиша – то, что надо. Так что мы понимаем восторг героя фильма от этой роскошной игрушки из гаража супертачек, который в «Форсаже 8» выглядит совсем как магазин «Детский мир», только для взрослых.

Вот стоит GT Speed Black Edition, весь на понтах, и одним своим видом показывает, что дури под этим капотом хватит на всё – даже если вы захотите покатать на этой машине банковский сейф (в одной из серий «Форсажа» было и такое) или погоняться, например, с самолетом. Закон жанра тут совершенно такой же, как в гоночных фильмах: в новой серии трюки должны быть круче, а в новой машине – еще больше лошадиных сил. И если предыдущий Continental GT Speed развивал 610 л. с. и 750 Н/м, то новая версия выдает уже 642 л. с. и крутящий момент в 840 Н/м.

Теоретически GT Speed можно разогнать до умопомрачительных 332 км/ч, а это уже высшая лига избранных суперкаров – клуб для тех, кому за 200 миль/ч. Вообще-то такие цифры уже далеко за пределами здравого смысла, особенно если пересчитать мощность в налоги. Поэтому остается признать, что подобные автомобили – искусство ради искусства, и обсуждать их не как средства передвижения и даже не как роскошь, а именно как арт-объекты. Как будто вы купили, допустим, работу Энди Уорхола (он ведь тоже делал серии), но можете не только ею любоваться, но и ездить на ней каждый день. И это не то чтобы странно. Удивительно быстро привыкаешь.

В России скорости, которые способен развить Bentley, понятно, вне закона, но удержаться в рамках разрешенных было непросто, и после теста нам прилетело три штрафа за превышение: стоит чуть посильнее продавить газ на обгоне, и GT Speed уже вырывается за флажки ПДД. Причем ехать побыстрее хочется не только водителю – азарт ощутим даже на переднем пассажирском кресле, откуда после ударного ускорения доносится: «А давай так еще!» Осадить заставляет разве что колейность, на которую Bentley с его эффектными 21-дюймовыми колесами в цвет кузова реагирует довольно нервно. К мощным и точным тормозам вопросов нет.

Но если пушечная динамика (4,1 с до 100 км/ч!) Bentley Continental GT Speed воспринимается как само собой разумеющееся, то легкость управления кажется шуткой: как так – вот просто сел и поехал? Совсем не нужно приноравливаться? Действительно не нужно – и тут даже мощнейший GT Speed – плоть от плоти всех Bentley эпохи Volkswagen. Посадка настраивается в два щелчка, рулить – приятно (да-да, именно это слово адекватно описывает ощущения от вальяжной поездки на городских скоростях и коротких прострелов по загородным шоссе): могучий автомобиль очень послушен, покладист и дружелюбен. А до чего тут удобные кресла! Если в долгом путешествии все же устанет спина или водителя начнет клонить в сон, мягкие валики массажера вернут ему тонус. Ну ладно, массажер тут, кажется, больше ради забавы, зато профиль сидений – идеальный для «гран туризмо».

Правда, эргономика подрулевых переключателей настроена все-таки на «спорт»: под пальцами тут лепестки ручного переключения скоростей (которыми интересно играть на понижение ради хлопков в глушителе), а прочее хозяйство убрано чуть дальше, так что с непривычки включать поворотники не очень удобно.

При резких маневрах полноприводный GT Speed – сама надежность. Крены минимальны, а чтобы отправить машину в занос, надо сильно постараться; мы хулиганить не стали.

А если сбавить ход, то четырехместное купе Bentley – синоним комфорта. Оно довольно плывет в потоке, а на стыках вздрагивает без лишнего раздражения несмотря на огромные колеса с низкопрофильными шинами. У купе – отличная шумоизоляция: звук двигателя (даже свист турбин) и звук настроенного выхлопа слышно, а раздражающие дорожные шумы в салон не проникают – благодаря двойным стеклам и хорошей изоляции колесных арок.

Задние места в GT Speed, конечно, есть, но будем честны – это машина для двоих взрослых. Скорее всего, для плейбоя и его спутницы, чья помада, наверное, должна быть близка по тону к тому самому St James’ Red.

Мультимедийная система Continental GT Speed выглядит уже устаревшей, но в этой архаичности есть приятный и забавный штрих – настройка частот сделана в стиле старых приемников, каких не выпускают, кажется, с конца прошлого века. Звучит радио примерно так же, но с CD или подключенного по Bluetooth айфона звук аудиосистемы Naim вполне достойный.

За время тест-драйва бортовой компьютер показал расход бензина 23,6 л/100 км при средней скорости 28 км/ч. Увы, большую часть времени наш Bentley Continental GT Speed Black Edition провел в пробках – будем считать, как арт-объект, которому даже ковровое московское благоустройство не помеха.