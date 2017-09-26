Автомобили российской сборки заняли максимальную долю рынка – более 82%

Автомобили российской сборки заняли масимальную долю рынка - более 82% М. Стулов / Ведомости

Доля локально выпущенных легковых автомобилей на российском рынке по итогам восьми месяцев составила 82,2%. Это почти на 2,5 п. п. больше, чем в 2016 г., приводит данные «Автостат». Это исторический максимум, констатирует агентство. Например, в 2012 г. на долю легковых автомобилей местной сборки приходилось 64,1% рынка, в 2008 г. - 44,3%. По итогам 2017 г. доля автомобилей российской сборки может вырасти до 83%, прогнозирует начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.

Производство в России есть почти у всех крупных автоконцернов. Они или работают в режиме промсборки (получают льготы на импорт части автокомпонентов), или получают другие преференции, напоминает директор «Автостата» Сергей Целиков (его слова приводятся в сообщении агентства). «В то же время курс рубля, существенно опустившийся ко всем ключевым мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным. Ввозятся в страну сейчас лишь нишевые бренды или модели», - отмечает он.

На фоне стабилизации курса рубля и возобновившегося в 2017 г. роста автомобильного рынка автоконцерны начали возвращать в Россию некоторые импортируемые модели, но это не массовые машины, общей картины они не меняют, замечает Топтун.

Правительство поддерживает местных производителей, субсидируя скидки на автомобили по программе обновления парка (утилизация и трейд-ин), льготного автокредитования и льготного автолизинга и проч. Продолжатся ли все эти меры в 2018 г., неизвестно. Представитель Минпромторга на вопросы не ответил. Если господдержка рынка после 2017 г. сократится, то это может временно ослабить позиции локальных производителей и их доля рынка может начать снижаться, замечают Топтун и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В долгосрочной перспективе доля импорта продолжит уменьшаться по мере развития локального производства и сохранения общей поддержки отрасли, делающей местное производство выгоднее импорта, считают эксперты.

Снижению доли импорта будут также способствовать предлагаемые чиновниками 15%-индексация в 2018 г. утилизационного сбора на автомобили, увеличение акцизного сбора на автомобили с мощными двигателями, замечает Топтун. Заметно сократится общее количество импортируемых машин и после начала локального производства легковых автомобилей Mercedes-Benz, напоминает он и Беспалов. Завод, который строится в Московской области, планируется запустить в 2019 г. Импорт в итоге может снизиться до 10-15%, прогнозируют Беспалов и Топтун. Ниже доля вряд ли будет: не все модели целесообразно выпускать на каждом локальном рынке из-за малого объема продаж, поясняют они.