Renault резко увеличит поставки кузовов из России в Алжир

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В 2016 г. товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках группы Renault вырос почти на 70% до 27,2 млн евро М. Стулов / Ведомости

Renault с 18 сентября удвоила мощность линии по выпуску кузовов на «АвтоВАЗе» (французский концерн его контролирует) для последующего экспорта в Алжир до 120 шт. в день, сообщила компания. Ранее предполагалось отправить в Алжир до конца 2017 г. более 15 000 сваренных и окрашенных кузовов (вместе с бамперами), сейчас – более 18 000 шт., из которых 10 000 уже экспортировано. Расширение линии обошлось в 1,2 млн евро. Сколько всего было вложено в проект, представитель не раскрывает.

Поставки кузовов в Алжир начались в декабре 2016 г., когда было отправлено около 1000 кузовов. Они нужны для производства Renault Logan (в Алжире это Renault Symbol) на совместном предприятии Renault (49%) и правительства Алжира. Здесь расположена конвейерная линия сборки машин. Поставки кузовов из России «одновременно помогают развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в России», поясняется в сообщении Renault. Из-за падения рынка в 2013–2016 гг. средняя загрузка российских автозаводов составляет 50%.

Сколько планируется поставить кузовов в Алжир в 2018 г., представитель не раскрывает. Созданные мощности для проекта поставок в Алжир, по его словам, полностью загружены, линия работает пять дней в неделю. Получается, ежегодно здесь можно выпускать около 30 000 кузовов.

Этот проект – «один из самых масштабных не только для «Renault Россия», но и для российского автопрома в целом», комментирует гендиректор «Renault Россия» Андрей Панков (его слова приводятся в сообщении). Об этом говорит и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Еще один пример, когда мощности расширяются специально под экспорт, – строительство на Дальнем Востоке совместным предприятием «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус» завода двигателей мощностью 50 000 моторов в год и стоимостью 3 млрд руб., напоминает он. Резко увеличил экспортные поставки машинокомплектов (включая кузова) «АвтоВАЗ» – для сборки своих машин в Казахстане, который ввел в начале 2016 г. утилизационный сбор на ввоз готовых автомобилей.

Правительство для поддержки недозагруженных мощностей компенсирует часть логистических расходов при экспорте, напоминает Беспалов.

В 2016 г. товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках группы Renault вырос почти на 70% до 27,2 млн евро, в первом полугодии 2017 г. – более чем вдвое до 35 млн евро, по данным компании. Из России поставляется более 190 наименований автокомпонентов. Также экспортируется весь выпускаемый в России модельный ряд автомобилей Renault. В 2016 г. было поставлено более 12 000 машин.