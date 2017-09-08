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Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: Автомобили бодро едут в конец года

Рост российского авторынка замедлился в августе до 16,7%

Постепенное восстановление идет шесть месяцев подряд

В августе 2017 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 16,7% год к году до 132 772 машин, отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с июлем продажи выросли на 2,4%.

С начала года продажи машин увеличились на 9,6% до 980 921 шт., следует из статистики АЕБ. «Суммарные продажи восьми месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит - уверенным шагом и на протяжении шести месяцев подряд, это сейчас наиболее важно», - процитирован в сообщении председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года, продолжает Шрайбер: по итогам сентября АЕБ обещает обновить прогноз на 2017 г. В январе ассоциация расчитывала на 4%-ный рост российских продаж в текущем году - до 1,48 млн автомобилей.

Текущий прогноз АЕБ сдержан, поэтому ассоциация может скорректировать его в положительную сторону, считает заместитель председателя правления ГК «Автоспеццентр» Александр Зиновьев. По его оценкам, рынок за год может вырасти на 7-8%. Председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович ожидает еще больший рост – на 10-15% из-за низкой базы 2016 г.

Рост обеспечит массовый сегмент, указывает Зиновьев, поскольку в премиальном сокращение продолжится. По данным АЕБ, за январь – август продажи ни одного из 10 самых популярных массовых брендов не упали: продажи девяти из них – Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Nissan, Skoda, Газ и Ford – выросли, у Toyota – остались на уровне 2016 г. Премиальные бренды в основном показывают спад в продажах: Mercedes-Benz – на 5%, Lexus – на 4%, Audi – на 24%, Porsche – на 11%.

Премиальные бренды традиционно позже реагируют на снижение общего спроса, но и восстанавливаются позже, поясняет операционный директор ГК «Независимость» Антон Зубак. Он считает, что спрос может восстановиться уже в конце декабря. Снижение продаж премиальных брендов объясняется низкой локализацией производства в нашей стране, добавляет Зиновьев: люди стараются экономить, начали оптимизировать расходы. Для взбодрения спроса необходим сильный инструмент, такой как автокредитование с низкими процентными ставками, полагает он.

Осенью, считает Зубак, рынок может замедлить рост год к году, поскольку скажется эффект базы прошлого года. Тем не менее даже он может привести к дефициту ликвидных моделей, полагает директор локации «Рольф сити» Владимир Мирошников.

Основными дайверами роста российского авторынка останутся программы господдержки для физических и юридических лиц, продолжает Зиновьев. Правда, возможно, некоторые программы будут свернуты раньше запланированного срока, поскольку они крайне затратны для производителей, указывает Мирошников.

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