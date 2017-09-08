Продажи Lada в августе подскочили более чем на 25% – это новый рекорд

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Основной рост генерируют новинки «АвтоВАЗа» Донат Сорокин / ТАСС

Российские продажи автомобилей Lada выросли в августе по сравнению с августом 2016 г. на 25,4% до 26 211 машин, а по итогам восьми месяцев 2017 г. – на 15,5%, сообщил «АвтоВАЗ».

Продажи Lada в России растут с июля 2016 г., и зафиксированная динамика в августе – самая значительная за этот период. Предыдущий рекорд был поставлен в июне, когда продажи Lada выросли на 23% (см. график).

Рост в основном генерируют новинки – седан Lada Vesta (вторая по популярности модель «АвтоВАЗа» на российском рынке после Granta) и псевдокроссовер Lada Xray (3-е место), по данным компании. Для сравнения: общие продажи Lada в нашей стране выросли на 15,5%, рост Vesta составил 44,6%, Xray – 80,4%. Но самой востребованной остается Lada Granta – с начала года продано 58 604 автомобиля (рост на 5%).

Наблюдаемый с весны 2017 г. восстановительный рост российского автомобильного рынка происходит в основном за счет сегмента бюджетных автомобилей, в котором «АвтоВАЗ» как раз доминирует, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Продажам помогают госпрограммы, включая новые – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предполагающие 10%-ную скидку, указывает эксперт. Для сравнения: рекомендованные розничные цены Vesta без учета спецпредложений начинаются с 554 900 руб., Granta – с 389 900 руб., по данным сайта компании. Новые программы привели в автосалоны тех людей, которые ранее не планировали покупку машин, замечает топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada. Но эффект от них пока незначительный, добавляет топ-менеджер другой дилерской компании.

Общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли в январе – июле 2017 г. на 8,5% до 848 214 шт., сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Отчет по августу АЕБ не опубликовала. Впрочем, известны итоги по некоторым брендам. Продажи автомобилей Kia (лидирует среди иномарок в России) выросли в августе на 28,6% до 15 050 машин, Hyundai – на 12,5% до 13 446, Mitsubishi – на 33% до 1770 автомобилей, Jeep – на 21% до 941 шт., сообщали компании.

По итогам года рынок вырастет на 5–10%, продажи Lada – более чем на 10%, а доля марки составит 20%, прогнозировал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

В ближайшие месяцы «АвтоВАЗ» продолжит наращивать продажи, не сомневается Беспалов. Динамику он затруднился оценить, но заметил, что марка, как и прежде, будет чувствовать себя лучше рынка. Осенью ожидается начало продаж универсала Vesta и его cross-версии, но это вряд ли приведет к существенному ускорению продаж Lada в этом году, в полной мере эффект компания ощутит в 2018 г., считает эксперт. Так же думает и один из дилеров «АвтоВАЗа».