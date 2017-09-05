Российский рынок электромобилей вернулся к росту

Рост продаж обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70% от общего объема, комментирует агентство Евгений Разумный / Ведомости

В январе - июле 2017 г. в России было зарегистрировано 39 новых легковых электромобилей - на 18% больше, чем годом ранее, сообщил «Автостат». В 2015-2016 гг. рынок сокращался (см. график), по итогам первого полугодия 2017 г. стабилизировался. Рост продаж обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70% от общего объема, комментирует агентство, - продажи марки выросли на 69%. Tesla и ранее преобладала в общих продажах в России, но ее доля была меньше (в 2016 г. - 47%). Традиционно боле 60% электромобилей покупают жители Москвы и Подмосковья.

Российский рынок электромобилей начал расти вслед за возобновившимся ростом спроса на машины с традиционными видами двигателей. Но, скорее всего, всплеск интереса к электромобилям связан с завершением льготного периода для ввоза таких машин, считают начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Ранее ставки были нулевыми, в сентябре вернулись на уровень 17%. Это ощутимая разница - например, Tesla стоит от $100 000, приводит пример Топтун. Осенью эксперты ожидают снижения продаж, поскольку рост накануне завершения льготного периода съел спрос будущего периода.

В России электромобили серийно не выпускаются. «АвтоВАЗ» разработал электрические автомобили на плафтормах Vesta и Kalina/Granta, но технологии пока дороги для сегмента доступных автомобилей, замечает представитель компании. «Когда появится экономически обоснованный спрос - мы будем готовы оперативно среагировать, в том числе при технической поддержке альянса [Renault-Nissan], который на сегодня является лидирующим производителем электромобилей», - отмечает он. Nissan планирует официальные продажи нового Leaf в России (его презентация пройдет 6 сентября в Японии), Renault поставки своих электромобилей - Twizy и Kangoo Z.E. - уже начала. Их локальный выпуск пока не планируется.

Nissan предлагает властям продлить льготный период, рассказал представитель компании. «Популяризация электротранспорта за счет возможности беспошлинного ввоза импортных электромобилей создаст предпосылки для развития спроса на внутреннем рынке, что поможет сформировать необходимый объем для дальнейшей локализации производства электротранспорта в России», - пояснил он.

Власти, скорее всего, вернут нулевые пошлины на импорт электромобилей, чтобы продолжить формирование рынка, считает Топтун. Этот вопрос будет рассмотрен в конце сентября на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

Общий парк «чистых» (негибридных) электромобилей в России - меньше 1000 шт., по данным «Автостата». В Китае, например, таких машин зарегистрировано более 800 000 шт. Чтобы спрос на них заметно вырос и в России, нужен комплексный подход, говорят Беспалов и Топтун: более активное развитиие зарядной инфраструктуры, выделение бюджетных субсидий на покупку машин, использование льгот для автовладельцев - например, бесплатные парковки для электромобилей (такие уже начали появляться в Москве), право передвигаться по выделенным полосам. Росту спроса на электромобили будет способствовать и постепенный переход от владения автомобилем к приобретению услуг мобильности, по мнению гендиректора «Рено Россия» Андрея Панкова. «Эти изменения, естественно, затронут и Россию, начиная с городов с наиболее умной средой. Электромобиль – ключевой элемент системы новой мобильности, ключевой элемент транспортной системы умного города», - говорил он в интервью «Ведомостям».