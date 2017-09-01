Лукашенко потребовал наладить производство белорусских Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа протестировал последнюю модель Tesla и поручил отечественным производителям наладить производство белорусских электромобилей как можно скорее. Как сообщает пресс-служба главы государства, он заявил это на совещании, посвященном развитию белорусского автомобилестроения, в котором участвовали его помощник Александр Косинец, министр промышленности Виталий Вовк, председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков и разработчики белорусских электрокаров.

Президент рассказал, что уже подробно ознакомился и с недавно созданным белорусским электрокаром на базе Geely. Академия наук представила эту разработку 22 августа. «Я с ним внимательно ознакомился, посмотрел все ваши детали. Не знаю, насколько высок уровень двигателя, который вы создали, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне прилично», - отметил Лукашенко. Он считает, что при этом отечественной разработке до уровня Tesla еще, конечно, далеко и необходима дальнейшая техническая работа в этом направлении. «Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать - ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», - цитирует Лукашенко его пресс-служба. За образец он предложил взять протестированную им Tesla, отметив, что это лучшее, что есть.

По словам президента, электромобили развивают во всем мире. «Это будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте, - заявил он. - Никто послезавтра, в ближайшем будущем не будет покупать массово так, как это было раньше, автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Сравните этот автомобиль с тем, который мы создали, и стремитесь к этому».

Белорусский электромобиль создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. На одной зарядке он может проехать около 150 км. Заряжается он либо 6 часов (от источника питания в 220 вольт), либо 3−4 часа (380 вольт), сообщало TUT.BY. На испытаниях он разгонялся до 110 км/ч, но это не предел. Мощность двигателя у первого образца — 80 л. с., он рассчитан только на движение по городу. Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Белоруссии, покупной элемент - только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, конкурс на ее поставки выиграла российская компания «Энер зэт» (Санкт-Петербург). 31 августа Лукашенко потребовал немедленно начать разработку и собственной батареи-накопителя.