Академия наук представила первый белорусский электромобиль

Белорусская Национальная академия наук 22 августа представила первый белорусский электромобиль. Как сообщает «Белта», презентация прошла на полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. Гендиректор института Сергей Поддубко рассказал, что предложение о его разработке было адресовано председателю Президиума Национальной академии наук Владимиру Гусакову год назад и вот уже готов экспериментальный образец, созданный «с привлечением других компаний, имеющих компетенции в этом направлении». Электромобиль протестировал премьер-министр Белоруссии Владимир Семашко.

Образец создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. На одной зарядке белорусский электромобиль может проехать около 150 км. Заряжается он либо 6 часов (от источника питания в 220 вольт), либо 3−4 часа (380 вольт), сообщает TUT.BY. На испытаниях он разгонялся до 110 км/ч, но это не предел. Мощность двигателя у первого образца — 80 л. с., он рассчитан только на движение по городу. Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Белоруссии, покупной элемент - только тяговая батарея - накопитель электроэнергии, конкурс на ее поставки выиграла российская компания «Энер зэт» (Санкт-Петербург).

По словам председателя президиума НАН Владимира Гусакова, на экспериментальный электромобиль «можно садиться и ехать», а следующая задача - стопроцентная локализация производства. Он напомнил, что вся электросистема представленного электромобиля разработана белорусскими учеными. Для организации серийного производства рассматриваются предложения «БелАЗа» и «Белкоммунмаша».