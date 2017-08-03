Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из нацбанка Украины заявку о покупке украинского ПАО «Сбербанк», передает «Интерфакс»,

«Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк", для того чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем», - уточнили в VP Capital.

Как отметили в компании, «очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов». «Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах», - отметили в компании.

В VP Capital также заявили, что отзыв произошел по собственной инициативе компании. Ранее НБУ отказал по заявке Саида Гуцериева и Григория Гусельникова. «Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с их заявкой», - пояснили в компании.