Электромобили дорого обходятся первым владельцам

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Эксперты ассоциации рекомендуют покупать электромобили подержанными или брать новые в лизинг David Ryder / Bloomberg

Покупка нового электромобиля при всех действующих в США льготах далеко не так выгодна, как может показаться с первого взгляда. Примеривающимся к замене традиционного транспортного средства на набирающие популярность машины с нулевым выхлопом стоит приготовиться к ценовому шоку, пишет американское издание Car and Driver. Но не при покупке, а при продаже.

Электрические автомобили (EV) значительно эффективнее, чем бензиновые или дизельные, и дают владельцам существенную экономию при эксплуатации – от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в год в зависимости от типа транспортного средства, если сравнивать расходы на потребление электричества от сети и заправку топливом на АЗС, пишет издание со ссылкой на данные ежегодного исследования Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA ). Электромобили обходятся также дешевле в обслуживании и ремонте. Но сэкономленные деньги, включая федеральный налоговый кредит $7500 в первый год покупки, не компенсируют ужасающее обесценивание EV.