Стоимость владения автомобилем в России начала расти
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Стоимость владения автомобилем в крупных городах России выросла по сравнению с прошлым годом, говорится в говорится в ежегодном исследовании PwC. Основные причины повышения: увеличение стоимости автомобилей, затрат на топливо и содержание машины, в том числе на ОСАГО и каско, и расширение списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь (с 425 до 708 моделей). Среди факторов, сдерживающих рост стоимости владения, снижение ключевой процентной ставки с 11 % до 10 % и как следствие - ставок по автокредитам, и повышение стоимости подержанных автомобилей. Компания анализировала стоимость владения легковыми автомобилями восьми классов в крупных городах России на начало 2017 г. В прошлогоднем исследовании PwC говорилось, что стоимость владения автомобилем в России снизилась из-за удешевления кредитов и страховки и сокращения среднегодового пробега.
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