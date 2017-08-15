Стоимость владения автомобилем в России начала расти

Расходы на содержание автомобиля уменьшают его ценность как актива и стимулируют горожан пользоваться каршерингом и такси

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Потеря стоимости является одной из наиболее существенных статей расходов для владельцев всех классов автомобилей Максим Стулов / Ведомости

Стоимость владения автомобилем в крупных городах России выросла по сравнению с прошлым годом, говорится в говорится в ежегодном исследовании PwC. Основные причины повышения: увеличение стоимости автомобилей, затрат на топливо и содержание машины, в том числе на ОСАГО и каско, и расширение списка автомобилей, облагаемых налогом на роскошь (с 425 до 708 моделей). Среди факторов, сдерживающих рост стоимости владения, снижение ключевой процентной ставки с 11 % до 10 % и как следствие - ставок по автокредитам, и повышение стоимости подержанных автомобилей. Компания анализировала стоимость владения легковыми автомобилями восьми классов в крупных городах России на начало 2017 г. В прошлогоднем исследовании PwC говорилось, что стоимость владения автомобилем в России снизилась из-за удешевления кредитов и страховки и сокращения среднегодового пробега.